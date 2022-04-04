巴勃罗-托雷：巴萨刚刚签下的年轻球员能否成为下一个佩德里？

巴塞罗那的重建工作在哈维领导下继续进行，毫无疑问，谁将成为球队未来10到15年的场上领袖，在俱乐部的球迷心中很明确。

佩德里在短短18个月时间里，从一个西班牙以外的球迷不太了解的球员，变成了被认为是世界足坛最好的中场小将，并在此过程中赢得了欧洲杯最佳新秀和金童奖。

佩德里如今还只有19岁，对于他这个年龄段的球员来说，他的崛起是惊人的，而他轻松地融入了巴萨的比赛风格，掩盖了他是在拉斯帕尔马斯青训营出道，而不是从拉玛西亚内部培养的事实。

鉴于巴萨已经成功地从低级别联赛中挖出了一名表现突出的青少年球员，俱乐部现在希望第二次淘到宝贝，这也许并不令人惊讶。

3月4日，加泰罗尼亚人宣布以500万欧元的价格签下桑坦德竞技中场巴勃罗-托雷，这与他们最初为佩德里支付的费用相同。

如果托雷在加泰罗尼亚期间达到某些目标，巴萨还会再支付2000万欧元，但即使是最初的500万欧元费用，对于一个之前只踢过第三级联赛的球员来说，也是很高的。

也就是说，在这个赛季过程中，托雷已经证明自己对于这个水平的赛事来说太出色了，他在2021-22赛季已为桑坦德竞技贡献了15个联赛进球和助攻。

"当我们谈论推进一些球员的某些进程时，巴勃罗就是这些球员之一，"上赛季给了托雷一线队首秀机会的阿里兹-索拉巴里塔告诉够力足球。

"今年他在足球方面迈出的步伐非常大。去年，他已经脱颖而出，但今年他又迈出了一步。”

"他看起来身体更强壮了，他仍然非常年轻，但他的进步是巨大的。"

这种演变不仅被巴塞罗那注意到，而且也被皇家马德里注意到，两支球队进行了激烈的竞争，以寻求签下托雷。

皇家社会和狼队也在密切关注着他的进展，然后巴萨突然出手，给了托雷一份为期四年的合同，其中包含价值1亿欧元的解约金条款。

那么，是什么让托雷成为如此特殊的人才？

在2015年加入桑坦德竞技后，他在各个年龄段的梯队中一路过关斩将，以他的球商、拿球时的冷静表现和他的定位球能力给教练留下了深刻印象。

这引起了索拉巴里塔的注意，他在2020年10月将他提拔到了一线队，在一线队的首个赛季，托雷贡献4球5助。

"他有能力控制住球，做出好的过人动作或传球，能很好地阅读比赛，"索拉巴里塔解释道。"再有就是他在门前的能力。”

"我们去年要求他更经常地进入对方禁区，现在他正在这样做。他有非常出色的射门能力，他现在已经是球队指定的定位球主罚手了。”

"他拥有的能力正在增加，这使他从其他人中脱颖而出。他已经19岁了，他成长了很多，并不断增强自己的各方面属性。"

托雷显然具有在巴塞罗那成为明星的天赋，但当他最终来到俱乐部时，他面临的最大挑战将是在哈维喜欢的4-3-3阵型中找到一个角色。

这位少年在桑坦德竞技经常扮演10号球员，在中锋身后寻找空间，在禁区外指挥比赛，但在巴萨没有这样的位置，佩德里也许是与托雷在桑坦德竞技扮演的角色最相似的球员。

索拉巴里塔说道："巴勃罗，无论是在青年队还是在一线队，都是作为一名进攻型中场球员，在他身后有两名传统的中场球员掩护。”

"很明显，以巴萨的比赛方式，他将不得不适应新的角色，无论是进攻还是防守。”

"鉴于他出色的理解比赛能力，我认为他能学习和适应。我认为他可以踢中锋，或者作为一个左边锋，往中路活动。”

"他需要一个适应期，以了解球队的战术，以及教练要求的这些位置的功能和责任，但托雷有成功所需具备的一切条件"

目前还不清楚巴萨对托雷的计划是什么。

在宣布与托雷签约时，巴塞罗那声称他将被加入到俱乐部B队，但在佩德里刚刚加盟巴萨时，俱乐部也是这样说的。

还有一种说法是，托雷可能会被租借回桑坦德竞技再踢一个赛季，桑坦德竞技看起来很有可能在未来几周内确保升级到乙级联赛，这意味着他将在比巴萨B队更高的水平上比赛。

"他是一个非常聪明的球员，"索拉巴里塔总结道。"而且，最终，聪明的球员知道自己必须做什么。”

"尽管有那种与生俱来的足球和精神天赋，但当我们谈论巴萨一线队时，他还是需要时间来适应。"

幸运的是，巴萨现在可以让像托雷这样的人才有时间适应。

他可能不会像佩德里那样直接进入一线队，但这并不意味着他不能和佩德里一起，在未来几年内成为重新崛起的巴萨的中坚力量。