巴勃罗·莫雷诺：17岁已成格拉纳达骄傲 巴萨流失的进球狂人

这名17岁的球员在加泰罗尼亚期间打破了多项进球纪录，但现在他正在意甲冠军的一线队踢球。

巴塞罗那的拉马西亚学院以培养出一些最出色的足球天才而闻名，许多过去的毕业生都成为了俱乐部的传奇。

然而，近年来，一些巴塞罗那最有前途的球员，如哈维·西蒙斯、埃里克·加西亚和塞尔吉奥·戈麦斯，都决定到别处继续他们的足球教育，因为越来越多的人认为，通往一线队的道路比以往任何时候都要艰难。

巴勃罗·莫雷诺是最新一个认为离开加泰罗尼亚对他的职业生涯更有利的年轻人。如果他在尤文图斯的早期经历可以作为参考的话，那么他做出了正确的决定。

事实上，这名17岁的球员很快就在都灵安顿下来了，很多人认为他很快就会成为一线队的主力。

莫雷诺出生在格拉纳达，8岁时被格拉纳达城队的教练哈维尔·马希亚发现，并很快签约成为该地区球队的代表。

“他们告诉我一个八岁的男孩，他在格拉纳达74队打五人制比赛，他有一些我在那个年龄的人身上从未见过的特质。”马希亚在接受马卡采访时回忆道：“他四岁就开始踢球，自信、有实力，在一对一的情况下表现很好，他有一双发现进球的眼睛，总是做出正确的决定。”

格拉纳达俱乐部主席弗兰西斯·洛扎诺补充说：“他收到了很多球队的邀请，他的父亲帕科很聪明，考虑他最适合哪支球队。”

“他有钢铁般的意志。尽管发烧，他还是和我们一起参加了安达卢西亚锦标赛的淘汰赛，如果他参加比赛，那是因为他想参加。”

作为一名足球运动员，莫雷诺完全致力于提高自己的水平，甚至在很小的时候就从饮食中剔除碳酸饮料，以保持健康的生活方式。

“这是一个接一个的竞争，更多的竞争。”马希亚补充道：“我们在市政场地训练，时间有限。嗯，他从来没有想过要离开球场，他会开始哭泣。”

然而，这些眼泪是短暂的，莫雷诺率领格拉纳达城获得了联赛冠军、联盟杯冠军和安达卢西亚锦标赛冠军，一路打进了100多个进球。他在接下来的一个赛季再次打入过百个进球。

不出所料，莫雷诺的才华不会被埋没太久，他在半决赛和决赛中独进六球，并连续两届赢得安达卢西亚冠军后，10岁的他被西班牙的精英俱乐部所接触。

“他和我一起回来，手机一直响个不停。”马希亚说：“有皇马、巴萨、贝蒂斯、塞维利亚、马拉加的代表，我们分别拜访了拉马西亚和巴尔德贝巴斯。八月，他终于和巴萨签约，巴萨决定把他租借给我们一个赛季。”

在拉马西亚的四年里，他打破了许多进球纪录。他在12岁以下青年队的第一个赛季，在27场比赛中攻入72球。第三年他攻入41球，第二年66球，第四个赛季34球，这也是他在巴萨的最后一个赛季。

他的表现令人印象深刻，在他14岁的时候就入选了西班牙U16国家队。

然而，就像他们最近的一些天才一样，巴萨没能留住他。

尤文图斯体育主管法比奥·帕拉蒂奇注意到了莫雷诺的天赋，并在夏天加快了脚步，在这场争夺欧洲最令人兴奋的年轻球员之一的比赛中取得了杆位。

可以理解，巴萨不愿意让这名少年离开，但是莫雷诺本人被尤文的雄心壮志所吸引，无论从短期还是长期来看。据报道，这笔交易的费用约为70万欧元（59.5万英镑/ 77万美元）。

在意大利的第一个赛季，莫雷诺继续给人留下深刻的印象，尽管他的进球大幅减少。这是可以理解的，尽管西班牙人只有16岁，尤文还是选择让他参加U19的比赛。

“他也有肌肉问题，有更多的麻烦。”在2018-19赛季担任莫雷诺教练的弗朗西斯科·巴尔迪尼回忆说：“与巴塞罗那的比赛相比，这里的足球是不同的。在意大利，训练和哲学是不同的。尤文必须明白，他有不可思议的天赋，必须让他为球队效力。”

莫雷诺的表现让他在3月份被邀请到一线队训练，前主帅阿莱格里甚至把他列为意甲对阵热那亚的替补。这是他迄今为止唯一一次出现在比赛日的阵容中，但是据了解，新教练毛里齐奥·萨里很快成为了他的崇拜者。

现在对莫雷诺来说真正的考验是确定他的最佳位置。他在前锋线上游刃有余，当巴塞罗那的很多人把他看作是伊涅斯塔在中场的接班人时，尤文却让他扮演了各种各样的角色，从10号到边锋再到二前锋。

锁定他最适合的角色很可能是他和他的教练们在这个赛季的想法。

然而，他在场上位置的不稳定性并没有阻止莫雷诺得分。本赛季到目前为止，他在青年欧冠的三场比赛中打进了四个球，而他最近刚刚从西班牙在巴西U17世界杯上的关键角色中回归。

“我们不知道他的上限是什么，但这对我们来说是一种骄傲。”马希亚最后说：“许多家长把他视为孩子们的榜样，他们在社交网络上关注他。

“更重要的是，在格拉纳达你可以看到尤文更多的球衣，不是因为克里斯蒂亚诺·罗纳尔多，而是因为巴勃罗·莫雷诺！”

用不了多久，在他家乡的球迷们就会看到莫雷诺在意甲的比赛中穿上那件著名的黑白球衣。

他在俱乐部拥有大量的支持者，所有的迹象都表明这将成为巴萨为失去另一位天才球员而悲伤的又一案例。