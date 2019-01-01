巴克利：超级杯已证明利物浦不是不可战胜的

红军目前在联赛中保持全胜，但在周二的欧冠首轮比赛中失利。

罗斯·巴克利希望把对瓦伦西亚的点球不进带来的失望抛诸脑后，因为切尔西正准备在周日迎接欧冠冠军利物浦做客斯坦福桥。

“每一支球队都是可以战胜的。这需要努力工作，投入更多的精力，同时更冷静，再加上一点运气。大型比赛能让所有球员发挥出最好的水平，”巴克利告诉记者：“就像你在超级杯决赛中看到的那样，我们在那场比赛中表现得很好，我们可以在周日的比赛中再一次达到那样的水平，希望我们能做到。我们（在积分榜上）并列联赛第三。我们干得不错。我们上周末赢了，进了不少球。我们队里有一群自信的小伙子。我们周日有一场重要的比赛，我们有信心赢得这场比赛。”

然而，兰帕德仍然在寻找他作为切尔西主教练的第一场主场胜利，巴克利相信这迟早会到来。

“这是一种奇怪的反常现象。”他补充道：“我们将赢得主场比赛，不是吗？我们还没有赢，但是周末有一场重要的比赛。希望我们能赢得这场比赛，并开始赢得我们的主场比赛。”

在欧冠首轮输给瓦伦西亚让切尔西压力巨大。接下来，切尔西将客场挑战里尔，然后连续两轮对阵阿贾克斯。

巴克利说切尔西对周二晚上的失望已经放下，他们要把注意力放到后面的比赛中：“我们输掉了第一场比赛，但还有五场比赛。我们的目标是赢得另外五场比赛。”