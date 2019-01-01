已然词穷 席尔瓦盛赞“不可思议的”姆巴佩

这位巴西人绞尽脑汁想找个词来形容这位年轻法国人的表现。

巴黎圣日耳曼队长蒂亚戈·席尔瓦在姆巴佩打破欧冠纪录后对他的帽子戏法大加赞赏。

姆巴佩在周二的比赛中替补出场后连进三球，帮助巴黎圣日耳曼5-0大胜布鲁日。

这位巴黎圣日耳曼球星以20岁零306天的年龄打进15个欧冠进球，成为完成这项里程碑最年轻的球员，超越了当时年仅21岁零288天的巴塞罗那超级巨星梅西。

席尔瓦对姆巴佩印象深刻，他很快就把最近的伤病抛诸脑后。

“他现在状态很好，他已经准备好了，他有天赋，我说不出更多的话了，因为他是一个不可思议的球员。”席尔瓦说：“我为他、为球队、为我们今天的表现感到高兴。我们知道上半场很困难，但下半场我们的效率提高了很多。我们有机会，我们进球了。特别是基利安，这个球员太出类拔萃了。”

“我们赢了一场非常艰难的比赛。”巴黎圣日耳曼主教练托马斯·图赫尔说：“（比赛）非常复杂。结果是不寻常的。在布鲁日的比赛中战胜布鲁日从来不是一件容易的事。在欧冠这从来都不容易。我们进了5个球，真的很不寻常。这是晋级十六强的一大步。”

巴黎圣日耳曼现在已经在各项赛事取得五连胜，自从0-2输给兰斯以来，他们只丢了1个球，进了15个球。

周日，图赫尔的球队将在法甲对阵马赛，而巴黎圣日耳曼已经在国内联赛中领先马赛5分。