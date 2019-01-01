已是路人 西蒙尼：我对格里兹曼的报道不感兴趣

周四的媒体报道称格里兹曼曾在三月份就推动转会，但是马竞主教练拒绝讨论此事。

安托万·格里兹曼于今年七月加盟巴萨，当时这家加泰罗尼亚俱乐部支付1.2亿欧元(1.07亿英镑/ 1.34亿美元)启动了他的买断条款。

这结束了对法国前锋未来的长期猜测，尽管马德里竞技坚持认为巴萨和球员在七月之前已经达成了某种形式的协议，这意味着他们觉得他们应该支付最初的2亿欧元转会费。

巴萨坚称，他们只是在7月才开始谈判，但西班牙媒体《世界体育报》周四称，他们已获得证据，表明格里兹曼曾在3月讨论过一项委托。

然而，西蒙尼不愿意在周六对阵塞尔塔的赛前新闻发布会上谈论这个问题。

“我在考虑塞尔塔，我对其他任何事情都不感兴趣。”他告诉记者：“恕我冒昧，我理解你的问题，但说实话，在周三的比赛之后，我们要花时间来考虑塞尔塔。他们有一支强大的球队，他们有天赋，拉菲尼亚的到来和桑蒂·米纳的存在创造了很有威胁的进攻。我们更关注这一点。我理解你的目的，但我也有我的目标。”

马竞新签下的雷南·洛迪在周五首次得到巴西国家队的召唤，这名左后卫在俱乐部的早期就引起了人们的注意。

尽管他在西甲处子秀上被出示了一张红牌，但他似乎在左后卫位置上如鱼得水，西蒙尼对这名21岁球员的表现很满意。

西蒙尼说：“自从他来到这里的第一天起，他的工作就做得很好。他有着非凡的品质，这些品质会随着工作而成长。希望他能保持这种想要进步的状态，我很高兴他被国家队选中。”