已成他队新援 索肖依旧力夸哈兰德为神奇小子

红魔很想签下这名天才少年前锋，但他最终选择前往德国。

索尔斯克亚认为哈兰德是一个“出色的孩子”，尽管他拒绝转会曼联而选择了多特蒙德。

有一段时间，红魔似乎在争夺这位非常抢手的前锋上处于领先地位。

当萨尔斯堡红牛的出口大门打开时，老特拉福德的球迷们排在了队伍的最前面。

人们希望索尔斯克亚这个因素会对曼联有利，因为这位曼联主帅之前曾在莫尔德执教过这名挪威人。

双方有过沟通了，但哈兰德最终决定他的未来在德国，而不是英国。

对于索尔斯克亚来说，他并没有什么不好的感觉，他祝福这位同胞在德甲一切顺利。

当被问及哈兰德的转会选择时，他说:“嗯，多特蒙德已经签下了一名出色的球员，我不能再回答更多了。”

多特蒙德以2000万欧元(1700万英镑/ 2200万美元)的价格得到了哈兰德，他们在他的合同中触发了一项买断条款。

曼联一直希望做类似的交易，因为他们想要把更多的火力增加至队伍中，但是现在他们不得不把注意力转移到其他地方。

哈兰德的经纪人拉伊奥拉声称，转会到曼联从来都是不可能的，因为他的客户认为老特拉福德不是他的理想目的地。

他在接受采访时表示:“与他接触最直接的俱乐部是曼联。”

“他们讨论他最多，每个人都有机会和他面对面交谈。我们让这一切发生，特别是当他认识索尔斯克亚的时候。”

“显然，他觉得在这个时候，这不是他职业生涯中正确的一步，这没有任何对曼联或索尔斯克亚不敬。”

“他选择了多特蒙德，而不是其他俱乐部，我很高兴他去了他想去的俱乐部，这对他来说是最好的。”

“如果他想去曼联，我将不得不带他去曼联，但他没有。”

“当你19岁的时候，你可能不想去英超，但曼联的报价很可观。”

“这与金钱无关，只是球员在职业生涯这个阶段选择了多特蒙德。”