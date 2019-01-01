差距再度被拉大 京多安：我们没人看积分榜

这名德国国脚在曼城负于狼队后情绪低落。

伊尔凯·京多安认为曼城应该把落后利物浦8分的状况抛在脑后，等待机会来缩小差距。

曼城在周日被阿达马·特劳雷下半场的两粒进球震惊了，狼队在阿提哈德球场以2-0带走胜利，而就在四天前，他们刚刚在欧罗巴联赛客场对阵贝西克塔斯。

周六，利物浦在最后时刻击败莱斯特城，这场比赛备受争议，现在看来，红军的冠军似乎唾手可得——京多安在经历了一个艰难的下午后，显然很沮丧。

“我们应该踢得更好。”他告诉BBC体育：“狼队做得很好，但我们知道如何发挥我们的实力。我们今天在场上没有做到，这是事实，这很伤人。我一直觉得我们可以进球，特别是在前场的时候，但是狼队在最后10到15分钟的时候防守很好，传中很困难，空间也很小。比赛很艰难。当你不能打进第一个球的时候，我们可能紧张了，没有百分百的信心，我们必须要有耐心。现在的挑战是从中吸取教训。”

在对阵托特纳姆热刺和诺维奇的比赛中丢分之后，瓜迪奥拉的球队现在离榜首还有很大的差距——尽管还有30场比赛，他们有足够的时间发动反击。

他们可能会从利物浦不断增加的压力中得到一些鼓舞，因为国际足联俱乐部世界杯将在年底前考验他们阵容的极限，但这种动力无疑是来自于克洛普的球队。

京多安补充道：“当你在积分榜顶端时，看着它的感觉很好。”他说：“现在看着它会更难受了，已经有相当大的差距，我们当中没有一个人在看积分榜。我们在接下来的几个月里会有机会，但目前我们必须接受这个事实并承认它。”