差评 索帅：对曼城的上半场是曼联最糟糕的表现

红魔主帅对球队在半决赛前45分钟的表现很不满意。

索尔斯克亚认为周二对阵曼城的比赛上半场是曼联本赛季的最差表现。

曼城主导了在老特拉福德的联赛杯半决赛第一回合，贝尔纳多·席尔瓦和里亚德·马赫雷斯先后进球，安德里亚斯·佩雷拉打入乌龙球。

马库斯·拉什福德在下半场为曼联攻入一球，在1月29日的第二回合给了他们一线希望。

索尔斯克亚对他的球队的开局很不满意，他为他们的上半场感到惋惜——尤其是在贝尔纳多·席尔瓦第17分钟的精彩世界波后。

“从他们的进球到半场结束，这是我们最糟糕的表现。”他在新闻发布会上说：“在那之前，比赛可以向任何方向发展，一个进球，但现在已经不重要了。”

“我们必须把注意力放在周六的比赛上，对阵诺维奇。在下半场之后，我们得到了一些我们可以相信的东西。”

索尔克克亚说他给球员们传达的信息很明确，他们在半场结束时以0-3落后，看起来有惨败的危险。

“自尊是你在中场休息时谈论的一个词。”他说：“确保你赢得下半场，这样次回合还有得打，当然这是我们面前的艰巨任务。”

“但下半场至少给了我们一些值得坚持的东西。”

半决赛的第二回合将于1月29日在阿提哈德球场进行，红魔将面临一场艰难的战斗来扭转战局。