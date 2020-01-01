差点毁掉未来传奇？名宿：卡佩罗当初想送走马塞洛

这位前锋线人物在意大利教练统治时期曾担任过皇马的足球总监，帮助这位有着13年经验的老将在西班牙走上正轨。

马塞洛成为皇马一员已接近13个赛季，不过根据米亚托维奇的说法，卡佩罗在马塞洛还没有上场之前就希望白衣军团“放弃”这位巴西人。

回到2007年，卡洛斯仍然是圣地亚哥·伯纳乌的主力左后卫。

然而，这位“年事已高”的世界杯冠军成员已经过了自己的职业生涯巅峰期，皇马一直在寻找他的合适的接班人。

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他们从另一个巴西人身上寻找到了灵感，他们看到了马塞洛身上的巨大潜力，尽管当时他被认为是一个未经考验的年轻人。

皇马在一月份转会窗即将关闭时将其签下，并给了他六个月时间和他的巴西同胞卡洛斯一起踢球，之后就放这位队史最佳左后卫前往了费内巴切。

在马塞洛加盟皇马时，白衣军团时任主帅还是卡佩罗，但这位意大利战术家最初并不信任这位刚刚加盟而来的年轻人

作为当时的体育总监，米亚托维奇并不打算放弃这名前途无量的南美球员，并且为其接下来的比赛铺平了道路。

这位前白衣军团前锋告诉ISMAS:“我在皇马的第一年，那时候罗伯特·卡洛斯是足球历史上最好的左后卫，但我知道我们必须签下一名年轻球员来代替他。”

“我非常了解罗伯托，我曾和他是队友，我也知道他与俱乐部的合同即将结束，很明显，那时候的他已经力不从心，我们需要将其替换掉。”

“当时的马塞洛只有18岁，完全不为人所知，卡佩罗想放弃他，但我拒绝了，因为我想让他和卡洛斯一起训练。”

“一名年轻球员，可以和像卡洛斯这样的世界级球星一起训练，可以了解对方的生活，听取他的建议，这比租借出去踢10-15场比赛更有价值。”

卡佩罗很快成为了伯纳乌的过客，而马塞洛则被留在了伯纳乌，并在20007-08赛季逐渐成为球队的常规主力。

这位32岁的球员目前已经为皇马在各项赛事中出场了507次，只比卡洛斯少17次，他帮助这家豪门在西甲、欧冠和世俱杯上都取得了巨大成功。