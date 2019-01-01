巨星风范 乔科尔：萨拉赫的小技术有如梅西

前红军球星乔·科尔对埃及人对阵沃特福德的第一个进球印象深刻。

乔·科尔认为，在利物浦2-0战胜沃特福德的比赛中，默罕默德·萨拉赫有时看起来像莱昂内尔·梅西。

科尔在萨拉赫的一些工作中看到了巴塞罗那巨星的影子。

这位前红军中场球员看到萨拉赫在最近一场比赛后告诉英国电信体育：“沃特福德对此无能为力。萨迪奥·马内的传球让人难以置信，但不要低估了传球的分量。他的传球将就了萨拉赫的顺足。但是接下来是关于莫·萨拉赫的时刻，我们看到他在这周进了一个球，真是难以置信。”

“同样从沃特福德的角度来看，看看有多少防守球员试图回防。我知道他们在安菲尔德还是0-0，应该给他们赞扬，但是那个射门，他在那里的那个细小的触球，大多数球员都没有那种沉着，那种梅西的小触球，你在那里内切，只想把球射出去。”

“那一点点额外的接触把球控了出来，所以他可以得到正确的身体形态，只需要把球踢到球门顶角。这是令人难以置信的天赋，这是两支球队的不同之处。高精英人士达到了这个水平。他想要改善他的右脚，这周他的右脚已经打进了三个绝对的世界波。”

随着莱斯特城主场战平诺维奇，利物浦现在在英超积分榜上领先10分。

科尔认为他们已经抛离了对手，他补充道：“我认为冠军争夺已经结束了。今年冠军来到安菲尔德没有任何问题。

“但是，还会有两到三场这样的比赛。当比分是1-0时，我们真的感到了紧张。你必须经历痛苦才能赢得冠军，你必须经历那些你踢得不好，事情不顺利的比赛，你要表现出你的个性，利物浦展现了很多个性。”

“有太多的事情让利物浦有点不安，但当他们最终拿到球时，亨德森接住了几次传球，当你知道你的球队踢得不好时，你要做的所有小事，他们最后都做到了。这是老生常谈，但有时你必须像那样赢得比赛才能赢得冠军。”