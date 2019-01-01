巨星引领 佩雷拉视贝克汉姆斯科尔斯为曼联楷模

这位巴西国脚认为两名传奇的前英格兰国脚是红魔青训营中最优秀的球员。

安德列亚斯·佩雷拉希望跟随曼联传奇的脚步，大卫·贝克汉姆和保罗·斯科尔斯被认为是学院毕业生的楷模。

红魔近年来培养了大量的本土球员。当被问及如何挑选曼联最佳球员时，佩雷拉告诉曼联官网：“这很难，但我想说斯科尔斯和贝克汉姆。当然，你有吉格斯，他也很不可思议，但我更关注我位置上的球员，所以对我来说更像斯科尔斯或贝克汉姆。”

佩雷拉承认当有机会加入曼联青年队时，他二话不说就接受了机会，这位23岁的球员说他会建议任何年轻人也这样做。

他补充道：“对我来说，曼联是世界上最大的俱乐部。我们有一切。我们有最好的教练，最好的球员，最好的球迷，我们的知名度无处不在。我认为如果你是一名足球运动员，你会想在老特拉福德这样的大型球场踢球。我想每个人都想为曼联踢球。”

“这话实际上是在福苏-门萨来的时候说的。他来的时候我在预备队。当时我不认识他，但我会说荷兰语，所以他问我俱乐部是什么样的。”

“他收到了其他俱乐部的邀请，但我告诉他，‘你应该来这里，这是世界上最好的俱乐部。想都别想。如果你来到这里，如果你努力工作，你就有机会进入一队。他就来了，直到今天还记住我的话。”

佩雷拉必须要有耐心去追求稳定的认可，但是现在他得到了，并且正在世界上最负盛名的俱乐部之一实现他的梦想。

“我到达的第一天，我见到了所有的球员，我很紧张。”这位出生在比利时的巴西国脚说：“当我穿着训练服，低头看到队徽时，我简直不敢相信。我想，‘我在曼联。我需要掐自己一下。’然后我说，‘现在我需要努力工作，因为我想在一队踢球，我想去那里。’”

“我记得第一次训练时，我们打了橄榄球！对我来说，它是不同的，因为我从来没有真正玩过它，所以我不习惯它。这是一次很好的经历，它帮助我变得坚强。”