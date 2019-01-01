巨星引领 佩雷拉视贝克汉姆斯科尔斯为曼联楷模
评论()
Getty
安德列亚斯·佩雷拉希望跟随曼联传奇的脚步，大卫·贝克汉姆和保罗·斯科尔斯被认为是学院毕业生的楷模。
红魔近年来培养了大量的本土球员。当被问及如何挑选曼联最佳球员时，佩雷拉告诉曼联官网：“这很难，但我想说斯科尔斯和贝克汉姆。当然，你有吉格斯，他也很不可思议，但我更关注我位置上的球员，所以对我来说更像斯科尔斯或贝克汉姆。”
佩雷拉承认当有机会加入曼联青年队时，他二话不说就接受了机会，这位23岁的球员说他会建议任何年轻人也这样做。
他补充道：“对我来说，曼联是世界上最大的俱乐部。我们有一切。我们有最好的教练，最好的球员，最好的球迷，我们的知名度无处不在。我认为如果你是一名足球运动员，你会想在老特拉福德这样的大型球场踢球。我想每个人都想为曼联踢球。”
“这话实际上是在福苏-门萨来的时候说的。他来的时候我在预备队。当时我不认识他，但我会说荷兰语，所以他问我俱乐部是什么样的。”
“他收到了其他俱乐部的邀请，但我告诉他，‘你应该来这里，这是世界上最好的俱乐部。想都别想。如果你来到这里，如果你努力工作，你就有机会进入一队。他就来了，直到今天还记住我的话。”
佩雷拉必须要有耐心去追求稳定的认可，但是现在他得到了，并且正在世界上最负盛名的俱乐部之一实现他的梦想。
“我到达的第一天，我见到了所有的球员，我很紧张。”这位出生在比利时的巴西国脚说：“当我穿着训练服，低头看到队徽时，我简直不敢相信。我想，‘我在曼联。我需要掐自己一下。’然后我说，‘现在我需要努力工作，因为我想在一队踢球，我想去那里。’”
“我记得第一次训练时，我们打了橄榄球！对我来说，它是不同的，因为我从来没有真正玩过它，所以我不习惯它。这是一次很好的经历，它帮助我变得坚强。”