巨大超级低级 斯特林：英格兰犯了愚蠢的错误

斯特林承认英格兰在与荷兰的比赛中是输给了自己。

拉希姆·斯特林将英格兰在欧国联半决赛中输给荷兰归咎于“愚蠢的错误”。

英格兰在吉马良斯以1-3被击败，尽管在上半场他们凭借拉什福德的点球领先。荷兰队在中场休息后有所提升，最终扳平比分，这要归功于阿贾克斯队长德里赫特的头球。

加雷斯·索斯盖特的球队一度以为他们在比赛的最后阶段赢得了比赛，当时杰西·林加德接应罗斯·巴克利的传球破门，但是VAR检查显示林加德只是稍稍越位，进球无效。

这意味着比赛进入加时赛，荷兰队果断地利用了英格兰队的注意力不集中，率先取得领先，然后锁定了胜局。

首先是斯通斯在后场被孟菲斯·德佩断球，尽管孟菲斯·德佩的射门被守门员乔丹·皮克福德扑出，但是普罗梅斯的补射还是制造了凯尔·沃克的乌龙。

然后，在加时赛的下半时，罗斯·巴克利把球传给了孟菲斯·德佩，后者助攻普罗梅斯破门，确保了球队晋级决赛。

斯特林是英格兰队队长，这是他第50次代表英格兰国家队出场，替补队员中还有哈里·凯恩。

这位曼城前锋承认球队的浪费令他们失去了参加决赛的机会。

斯特林对天空体育说：“我认为我们很好地顶住了压力，在下半场快结束时我们是更好的球队，但犯了一些愚蠢的错误，我们因此受到了惩罚。他们在比赛伊始就开始施压，我们犯了两个错误，我们尝试反扑了，但没有成功。”

在2018年俄罗斯世界杯上，英格兰队在同一阶段中失利，这是他们连续第二次在半决赛中失利。但是斯特林认为尽管在四强中再次失利，三狮军团仍然可以从他们的努力中得到积极的东西。

斯特林补充说:“我们仍在取得进步，以达到这个阶段。关键是要坚持下去，努力完成最后一点。”

英格兰队的失利意味着他们将在周日下午的季军争夺战中迎战瑞士队。