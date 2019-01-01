巨大突破 巴塞罗那自信很快完成内马尔交易

一个拖了整个夏天的长篇故事可能即将结束，巴西人将回到诺坎普。

据够力足球报道，巴塞罗那方面相信，他们能够在夏季转会窗口结束前完成与内马尔的签约。

包括首席执行官奥斯卡·格劳——掌管巴萨财政大权的高管在内的一个代表团已前往法国，并向这位巴西人提供一份价值1.6亿欧元(合1.44亿英镑/ 1.77亿美元)的报价，计划分三期支付，以保持财务公平竞争。

然而，巴黎圣日耳曼要求1亿欧元(合9000万英镑/ 1.11亿美元)加上后卫奈尔森•塞梅多。但是加泰罗尼亚人并不愿意把他们现在的球员加入到这笔交易之中。

尽管在转会问题上存在不同意见，但可以理解的是巴萨现在很有信心与法国冠军球队达成协议——事实上，他们非常有信心，甚至相信交易可以在几小时内达成，而不是几天。

“我们还没有达成协议，”巴萨执行官哈维尔·博尔达斯在周二回到加泰罗尼亚后告诉媒体。“我们仍在谈判，但已经更接近了。”

而内马尔则在周一与巴黎圣日耳曼体育总监莱昂纳多进行了谈话，并表达了他只愿意为西甲冠军球队签约的愿望，皇马似乎没有表现出足够的兴趣来吸引巴西人的注意力。

这样一来，人们认为巴黎方面现在更愿意把他们卖给巴萨；虽然之前由于两家俱乐部的关系破裂，他们更愿意把这位明星前锋卖给其他球队。

格劳出现在巴黎的事实也不能被低估，因为他将完全负责巴塞罗那的转会资金。恰恰由于格劳在法国，如果两家俱乐部就薪酬问题达成一致，这笔转会很可能很快就能完成。

在此之前，巴萨引进内马尔的主要症结是财务公平法案的规定，加泰罗尼亚俱乐部首先要把库蒂尼奥的工资从他们的帐上去掉，才能给他在诺坎普的巴西队友腾出位置。

现在库蒂尼奥已经和拜仁慕尼黑签订了一份租借合同，后者还有购买的选择权。未来几天内内马尔之谜的最后一块拼图很可能会在巴黎完成，届时27岁的他将再次与巴萨锋线上的梅西和苏亚雷斯联手。