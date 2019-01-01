左右开弓 索帅看到格林伍德和C罗的相似之处
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曼联主帅索尔斯克亚说，梅森·格林伍德用任意一只脚进球的能力让他想起了克里斯蒂亚诺·罗纳尔多。
节礼日当天，在曼联4-1战胜纽卡斯尔的比赛中，格林伍德打进了他本赛季的第8个进球。
这位18岁的球员是曼联本赛季所有比赛的第二射手，仅次于马库斯·拉什福德，尽管他只参加了两场英超联赛。
格林伍德现在正在努力争取索尔斯克亚手下的位置，他将在周六晚上前往客场挑战伯恩利。
在那场比赛之前，曼联主教练将格林伍德和俱乐部传奇C·罗纳尔多进行了比较，后者在老特拉福德时赢得了三个英超冠军和一个欧洲冠军联赛冠军。
“在我的记忆中，没有多少人能像他那样样样精通。他不仅是双脚五五开，很可能是六六开！”索尔斯克亚在新闻发布会上说：“克里斯蒂亚诺可以用他的左脚打进同样多的球，而且这些球都是正确的射门。但是梅森可以用两只脚把球旋起来，他是一个出色的终结者。”
索尔斯克亚承认格林伍德已经处于一个非常高的水平，但是他觉得这名少年仍然有足够的空间来提高他的全面水平。
“他拥有很多。他很年轻，还有很多东西要学，他知道这一点。他需要像拉什福德那样顶球。”索尔斯克亚补充道：“我认为，在未来几年里，我们还不会看到梅森最好的一面。但我记得我18岁的时候，我还远远没有达到他的水平。”
如果曼联击败伯恩利的话，他们的积分可以缩小到第四名切尔西的1分，而兰帕德的球队将在周日的酋长球场挑战阿森纳。
新年第一天，索尔斯克亚将带着他的队伍在同一地点面对枪手。