左右开弓 索帅看到格林伍德和C罗的相似之处

这位挪威主帅认为这位状态正佳的年轻人双脚的效率甚至比五次金球奖得主还要高。

曼联主帅索尔斯克亚说，梅森·格林伍德用任意一只脚进球的能力让他想起了克里斯蒂亚诺·罗纳尔多。

节礼日当天，在曼联4-1战胜纽卡斯尔的比赛中，格林伍德打进了他本赛季的第8个进球。

这位18岁的球员是曼联本赛季所有比赛的第二射手，仅次于马库斯·拉什福德，尽管他只参加了两场英超联赛。

格林伍德现在正在努力争取索尔斯克亚手下的位置，他将在周六晚上前往客场挑战伯恩利。

在那场比赛之前，曼联主教练将格林伍德和俱乐部传奇C·罗纳尔多进行了比较，后者在老特拉福德时赢得了三个英超冠军和一个欧洲冠军联赛冠军。

“在我的记忆中，没有多少人能像他那样样样精通。他不仅是双脚五五开，很可能是六六开！”索尔斯克亚在新闻发布会上说：“克里斯蒂亚诺可以用他的左脚打进同样多的球，而且这些球都是正确的射门。但是梅森可以用两只脚把球旋起来，他是一个出色的终结者。”

索尔斯克亚承认格林伍德已经处于一个非常高的水平，但是他觉得这名少年仍然有足够的空间来提高他的全面水平。

“他拥有很多。他很年轻，还有很多东西要学，他知道这一点。他需要像拉什福德那样顶球。”索尔斯克亚补充道：“我认为，在未来几年里，我们还不会看到梅森最好的一面。但我记得我18岁的时候，我还远远没有达到他的水平。”

如果曼联击败伯恩利的话，他们的积分可以缩小到第四名切尔西的1分，而兰帕德的球队将在周日的酋长球场挑战阿森纳。

新年第一天，索尔斯克亚将带着他的队伍在同一地点面对枪手。