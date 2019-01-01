工资是道坎 诺维奇布莱顿皆有意签下喝水哥

蓝军希望看到他们的英格兰国脚中场在转会截止日之前离开，但事实证明，对于感兴趣的俱乐部来说，他离开的代价不菲。

诺维奇和布莱顿已经询问了被切尔西驱逐的丹尼·德林克沃特的转会事宜，但是够力足球了解到他们是否有能力支付这名中场球员的工资还存有疑问。

2017年，蓝军以3500万英镑(4200万美元)的价格与喝水哥签约，并向他提供每周10万英镑的薪水。

考虑到这位英格兰国脚希望自己的薪水能继续匹配，他将立即成为两家感兴趣的俱乐部中收入最高的球员之一。

诺维奇和布莱顿都在探索其他的选择，金丝雀队也对沃特福德的前切尔西青训球员纳撒尼尔·查罗巴感兴趣。

自从从莱斯特城加盟切尔西以来，德林克沃特在他的两个赛季里只代表切尔西出场23次，自从上个赛季被毛里齐奥·萨里完全排除在外后，他已经有一年多没有出现在一线队了。

弗兰克·兰帕德在季前赛中给了这名29岁的球员一些机会，但是他并没有准备好在下个赛季成为球队不可或缺的一员。

德林克沃特已经被排除在最近两场友谊赛之外，蓝军将在周日与曼联的英超联赛中开始本赛季第一场比赛。

同为中场球员的巴卡约科也在与几家俱乐部进行谈判，但他12万英镑的周薪也带来了一个问题，自从2017年以4000万英镑从摩纳哥转会斯坦福桥以来，他也没能在斯坦福桥产生什么影响。

加拉塔萨雷董事会成员苏克鲁·哈内达周二前往伦敦与蓝军进行了面对面的会谈，这家西伦敦球队正集中精力在周四转会截止日期前出售球员。

对于土耳其巨人能否提供足够的租借费和工资来促使切尔西租借他们不需要的中场球员，仍然存在疑问。

蓝军需要同时卖掉巴卡约科和另一名海外球星，而萨帕科斯塔则是最有可能被裁掉的人选。