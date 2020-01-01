工作失而复得 前英超球星在疫情期间保持冷静

锡永曾解雇了9名球员，包括前英超球员卡萨米、宋和约翰·朱鲁。

卡萨米和他的锡永队友在冠状病毒危机开始时收到了一条他们没有预料到的WhatsApp消息。

俱乐部主席康斯坦丁通知他们，他们的合同将被终止，因为他们对俱乐部最初提出的接受“技术性失业”的要求提出了质疑。

共有9名球员被解雇，其中包括前阿森纳双星约翰·朱鲁和亚历山大·宋。瑞士球员工会随后抗议解雇是不公平的。

其他球队

目前，卡萨米仍将留队。他于周一恢复训练，瑞士超级联赛将于6月20日重新开始。这位27岁的球员现在正在寻找一份合同来完成这个赛季。

但据报道，前东家奥林匹亚科斯、狼队和瓦伦西亚都对他感兴趣，看来他的长期未来将再次取决于他的出生地之外。

“我认为这更多的是俱乐部与我缺乏沟通，”卡萨米告诉够力足球：“我们只是在WhatsApp上被告知，我们应该同意减薪。我们没有一个一个地聊天。”

“然后，团队中的大多数人说不，因为我们需要更多的解释。我的律师说没有，第二天我们又收到了俱乐部通过WhatsApp发来的负面回复，说我们因此被解约了。”

“这是一个令人震惊的消息，由于病毒的原因，足球场上并没有发生太多事情，所以这是一个很大的新闻。老实说，这并不是什么好事，但病毒周围还有更重要的事情在发生。”

“我们缺乏沟通，我仍然认为你应该在内部讨论事情，就像我和欧洲其他俱乐部的朋友们所做的那样。他们没有上头条，但我们上了。”

“虽然我们还没有完全恢复训练，但最终还是减薪了。但是周一，我们100%的恢复了，一切都恢复正常了。但是球员的合同将在6月30日到期，我们正在与俱乐部讨论达成协议，合同将持续到赛季结束。”

“这是我的设想，下周我会和我的俱乐部讨论这个问题。赛季从6月20日开始，到8月结束。这是除德国以外所有联赛的问题。我的合同到6月30日，所以不会有太大变动。”

“随着赛季的继续，我可能会延长我的逗留到赛季的最后一场比赛，然后我会成为自由球员。在过去的三个赛季里，在这里的个人生活非常积极。我和他们在一起会很快乐。”

“当然，我们总能做得更多。本赛季还有13场比赛要踢。我想打破我这个赛季的个人进球纪录。这就像一个新的赛季，但也要结束。保持身体健康是令人兴奋和重要的。我有信心打破这个纪录。”

“我认为我正处于足球生涯的最佳时期，所以我已经为职业生涯的下一个挑战做好了准备。在一个月前的足球界，每个人都在说他们不知道，他们不知道，但是现在好多了。我认为在两三个星期内，情况会更好，更清楚。”

“我只需要保持乐观；我的经纪人做了所有的工作，所以我保持健康，在锡永找回了状态。我喜欢在最好的联赛中体验最好的足球。在哪里呢？我还不知道。”

“这是一个棘手的问题，因为对我来说，世界上最好的联赛是英超，但我喜欢意大利和西班牙。我在英格兰、意大利和希腊都踢过球，所以也许去西班牙体验一下会让我爱上西班牙。但它必须是正确的项目，然后我们从那里开始。”

这位12次出场的瑞士国脚对自己国家在2019冠状病毒大流行期间的记录感到自豪，并一直严加防范。

“作为运动员，我们在这些时刻是榜样。”他补充道：“我很长一段时间没有见到我在苏黎世的父母，我一直一个人住。我只有跑步和帮我的邻居和我自己去超市的时候才离开家。她一直从她的花园里给我送花作为回报。”

“这很奇怪，很艰难，但同时，你可以更多地了解自己。我想我们可以从数据中看出我们是认真的。我不是病毒学家，也不是医生，所以我尊重我不理解的东西。”