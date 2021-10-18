巅峰萨拉赫和巅峰苏亚雷斯孰强孰弱？两人将在本周的欧冠中碰面

这两名球员将在周二利物浦对阵马德里竞技的比赛中成为对手

费迪南德很坚定，为什么不呢？

他说道：“我会选萨拉赫，他在过去的四个赛季里所做的一切，我认为他是伟大的。”

“锦上添花的是，他是球队中不可或缺的一部分，赢得了很多奖杯。看他踢球是一种享受，一个禁区内的刺客，在现代足球中，我不能忽视他的存在。”

迈克尔·欧文也很坚定，为什么不呢？

欧文说道：“问题是‘如果只有一个赛季你会选择谁？’对吧？苏亚雷斯在罗杰斯手下的那个赛季（2013- 2014）表现很出色，我这辈子从没见过这样的情况。他太不可思议了，太离谱了。”

上月利物浦在欧洲冠军联赛中战胜波尔图后，英国电信体育频道上播放了这场辩论，这场辩论随后还在社交媒体上持续数日。

巅峰萨拉赫或巅峰苏亚雷斯，你选哪一个？

当萨拉赫的利物浦准备迎战苏亚雷斯的马德里竞技时，这是一个值得重温的话题。

这是两位真正的伟大的现代球员的对决，埃及国王对抗乌拉圭旋风，在万达大都会球场的美妙环境中上演。

这两人给红军球迷留下了非常棒的回忆，他们带来了太多的欢乐，安菲尔德近年来有一些令人难以置信的球员，但就天赋而言，这两名球员不比任何人差。

单是数据就足以说明；萨拉赫214场比赛打入135粒进球，苏亚雷斯133场比赛打入82粒进球。在为利物浦出场100次以上的球员中，只有戈登-霍奇森的场均进球数比这两人高。

然后是助攻；萨拉赫送出46个助攻，苏亚雷斯送出29个助攻，不过他参加的比赛场次更少，而且公平地说，他效力时的利物浦实力也没有现在强。

那么他们创造的瞬间呢？那些他们用他们的光辉让球迷窒息的日日夜夜呢？

萨拉赫经常这样做，当然，他在周六对阵沃特福德的比赛中再次这样做，但在默西塞德的三年半时间里，这是苏亚雷斯的一贯作风。伟大的进球，伟大的表现，伟大的回忆。

显而易见的是，利物浦的球迷们有幸见证了这两位杰出球员的巅峰状态。当然，他们的性格不同，但他们对卓越的不懈追求，对赢得比赛、进球和跻身世界一流的渴望都是相似的。

两人都是利物浦签下的非常优秀的球员，但两人在进入安菲尔德后都提升了自己的水平。两人都在处子秀中进球——苏亚雷斯对阵斯托克城，萨拉赫对阵沃特福德——然后就再也没有回头。

卡拉格认为，苏亚雷斯在安菲尔德成为了世界上最好的前锋，他在为俱乐部效力的三个赛季中打进了78球，而这位前红军后卫相信萨拉赫现在可以获得同样的地位。

他最近告诉天空体育：“我不认为世界上还有比萨拉赫更好的球员，他是利物浦有史以来最伟大的球员之一。”

最突出的是球员的状态稳定性，萨拉赫在利物浦的单赛季进球数从未少于23个，出场次数也从未少于48场。自2017年以来，他只缺席了7场联赛。

相比之下，苏亚雷斯在效力俱乐部期间有18次缺阵，其中大部分都是因为禁赛。乌拉圭国脚的进球和才华可能会让人印象深刻，但他的其他方面也一样。发脾气、咬人以及种族歧视埃弗拉让利物浦的名声蒙上了一层阴影。

萨拉赫则没有这样的问题，他的纪律纪录堪称典范。事实上，在英超联赛中，他只被出示过四张黄牌，其中三次是因为在进球后脱下球衣庆祝。

球迷们永远不会忘记苏亚雷斯的那些时刻——比如对纽卡斯尔的肩膀控球、触球和射门，或者对诺维奇的四个进球——但把他在利物浦的表现和萨拉赫相比真的正确吗？

以苏亚雷斯为例，他从未代表俱乐部参加过欧冠联赛，离开时只留下了一个联赛杯冠军。他也在一片争议中离开了，在试图强行转会到阿森纳一年后，他加盟了巴塞罗那。他的最后一个赛季是他表现最好的一个赛季，但许多球迷永远不会忘记他在那个赛季的行为。

也许当时的感觉是他对利物浦来说太好了，在苏亚雷斯的第一次训练之后，卡拉格记得当时他在想“我们到底是怎么签下他的？”

当然，有很多时候，他甚至比杰拉德更像是扛着红军前进的那个人。

罗杰斯离开后球队的衰落，以及苏亚雷斯在巴萨的世界级表现，以及后来的马竞，都为这一理论提供了证据。

然而，萨拉赫已经达到了苏亚雷斯的这些水平，甚至超过了他。他曾获得PFA年度最佳球员奖，两次获得英超金靴奖，两次入选年度最佳球队，三次入围金球奖。

在某些方面，萨拉赫可能被奇怪地低估了——毕竟C罗是如何赢得9月份英超最佳球员奖的至今还是一个谜——但他在安菲尔德很受欢迎。

问问他的支持者，问问他的队友，问问他的教练。

克洛普在最近萨拉赫的出色表现后说道：“对我来说，他是最棒的，我每天都能看到他，这让我感觉更轻松，但莱万多夫斯基还在踢球，C罗仍在疯狂进球，梅西仍在以世界级水平发挥，姆巴佩等诸如此类的球员还会出现。”

“但是，是的，在这一刻，他肯定是最出色的。”

人们可以想象，当萨拉赫和苏亚雷斯在马德里相遇时，他们会微笑并碰拳致意。鉴于他们各自的成就，他们怎么能不尊重对方呢？

但当谈到利物浦，这个问题只有一个赢家。巅峰苏亚雷斯很了不起，但巅峰萨拉赫是另一回事。

关键的是，对克洛普和利物浦的球迷来说，巅峰萨拉赫还会在那里待上一段时间……