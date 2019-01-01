“崇洋媚外”圣西罗？库特罗内：米兰更喜欢外援

前AC米兰前锋库特罗内向媒体透露，自己离开圣西罗的原因是前东家“更喜欢使用外籍球员”。

前AC米兰年轻前锋帕特里克-库特罗内日前向媒体透露，自己离开老东家的原因是外籍球员更受重用。

尽管曾经是红黑军团里颇有潜力成为意大利9号球衣继承人，但老东家最终还是引进了葡萄牙前锋拉法尔-莱奥取代他的位置。

库特罗内告诉《米兰体育报》：“这样的情况在足坛习以为常了，外籍球员总是比我们这些‘土炮’更被看重。对于我们这些二十出头的年轻球员来说，很难有出头的机会。不过无论如何，我都必须强调的是，我永远感激AC米兰给我的一切。”

库特罗内今夏以2200万欧元加盟狼队，目前他正随队积极备战与都灵的欧联杯资格赛鏖战。

他说：“我对新东家的第一印象很好，受到了很好的接待，我已经安顿下来了。我不喜欢住旅馆，所以我找到了一所房子，我最好的朋友会一直陪着我。”

“对阵都灵的比赛将会很艰难，他们是一支优秀的球队，狼队和他们都有着许多相似之处，例如热情的球迷、球队风格、自豪感和归属感。”

出自AC米兰青训营的库特罗内于2017年开始代表一线队亮相，各项赛事出场90次打进27球。他于去年3月与阿根廷的国际友谊赛中替补出场，完成国家队处子秀。