崇拜亨利但拒复制亨利 德甲助攻王渴望法国队征召

这位前锋期待用在法兰克福的精彩表现，争取到法国国家队的征召。

法兰克福前锋哈勒至今仍未能完成自己在法国国家队的首秀，但他希望自己本赛季在德甲的出色表现能够为他赢得主帅德尚的青睐。

这位24岁的前锋在17场联赛中打入9球，完成8次助攻，在冬歇期到来前锁定了德甲助攻榜榜首。

他精彩的表现也帮助法兰克福在积分榜上排名坐到了第六的位置，只落后排名第四的莱比锡4分，而如果能够跻身前四，就将获得下赛季的欧冠资格赛入场券。

哈勒坚称，德尚的征召是他的目标之一，但这绝不会分散他为法兰克福效力的注意力。

他在接受 够力足球 及DAZN的专访时：“如果有一天我被法国队提名，那就完美了。如果没有，那么我也会一如从前。”

“我唯一能做的就是自己的分内之事，继续努力，继续进球。其他的事都不在我的控制之内，因为我不是主帅，我也没有压力。”

哈勒自13岁起就进入法乙球队欧塞尔的青训系统，但在2012到2017年为一线队出场的50场比赛中，他未能给俱乐部留下深刻印象。

而这位前锋相信，是自己的年少的幼稚导致了自己职业生涯早期的失败。

“我那时候很年轻，还没有准备好每个周末都激发出自己的全部能力。我在欧塞尔的时候也与主帅存在一些分歧。最好的办法就是找些其他事情（来分散注意力）。”

“欧塞尔不希望我转会到其他法乙俱乐部，而我也不想去法丙，那将是一种倒退。”

比起继续留在法国降入低一级的联赛，哈勒选择前往荷兰，他加盟了乌德勒支。

在这里，哈勒遇到了自己的伯乐。他至今仍然感激前乌德勒支主帅埃里克·滕哈格给他带来的巨大影响。

“他对我的职业生涯来说非常重要。他自始至终都希望将我带到另一个级别。”如今滕哈格已经成为荷甲劲旅阿贾克斯的掌舵人。

除了滕哈格之外，哈勒对如今已经成为拜仁主帅的前法兰克福主帅科瓦奇也赞不绝口。

“尼克（科瓦奇）喜欢控制一切。他是个斗士，他非常重视球队的身体素质，在每一次训练和每一场比赛中都可见一斑。”

哈勒同时透露，自己的成长离不开法国历史上那些伟大前锋的激励。不过他并不希望模仿任何人，他更愿意的是走出自己的道路。

“亨利是我童年时代最喜欢的偶像之一。作为有一半科特迪瓦血统的法国人，我也很喜欢博格巴，然后是伊布。”

“但我希望书写出我自己的故事，而不是复制别人。”

“我踢球不为成为球星，我踢球是因为我热爱足球。我们必须记住，我们有多幸运能够成为一名足球运动员。”