峰回路转 阿尔特塔透露如何说服扎卡留在阿森纳

这名枪手的中场球员原本计划在一月份转会柏林赫塔，但他选择留在酋长球场。

米克尔·阿尔特塔解释了他是如何说服格拉尼特·扎卡留在阿森纳的。

瑞士国脚扎卡在去年年底和阿森纳球迷的关系彻底破裂后，这个月看起来肯定会离开北伦敦。

去年10月2-2战平水晶宫的比赛中，当扎卡被替换下场时，他在酋长球场内遭到了大批球迷的嘲笑，而当他离开球场时，他明确地向球迷爆粗。

这一事件使得他被前主教练埃梅里剥夺了队长的位置，很多人都认为这名中场球员将在一月转会窗口开启后离开。

柏林赫塔很想把这名前门兴格拉德巴赫的球星带回德国，但是在圣诞节前被任命为埃梅里的替代者后，阿尔特塔决心留住他的球员。

从那以后，这位27岁的球员在阿尔特塔手下的每场比赛都有首发出场，除了因病错过的输给切尔西的那场比赛，他和卢卡斯·托雷拉一起在四后卫身前有一些令人印象深刻的表现。

阿森纳的主教练现在已经解释了他是如何与扎卡坐下来谈的，并承诺如果他选择留下来，俱乐部将全力支持他，他将再次享受他的足球生涯。

“给他的第一个信息是，我想了解他的感受，为什么他会有这种感觉。”阿尔特塔在讨论他如何说服扎卡留下来时解释道：“我想让他听听我对他的看法，我已经准备好支持他，我也准备好推动俱乐部支持他，因为我认为他可以成为我们非常非常好的球员，他可以享受在我手下踢球的乐趣。”

“我试图说服他。他想了想，后来得到了非常积极的回应，我想他改变了主意。”

近年来，阿森纳球迷和俱乐部球员之间的关系逐渐恶化。这是阿尔特塔在来到酋长球场后一直在谈论的事情，他承认除非每个人都朝着同一个方向团结起来，否则他将无法扭转局面。

最近几周主场比赛的气氛有了很大的改善，阿森纳的主教练希望这种趋势能在未来几个月继续下去。

“每个俱乐部都有自己的问题。”他说：“现在很常见。有些东西来自俱乐部，有些来自媒体，有些来自社交媒体。现在很难有完美的一年。”

“这是环境问题，我们已经解决了这个问题，希望在几个月内没有人记得这些问题。当然，当球员做出反应时，这并不理想，这会造成不稳定。所以我们越是尽量避免它，情况会越好。”