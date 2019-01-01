峰回路转 大巴黎愿与拉比奥续约

自去年12月以来，阿德里恩·拉比奥一直是巴黎圣日耳曼不受欢迎的球员。

法国国脚拉比奥是法国土生土长的球员，今年夏天他在巴黎圣日耳曼的合同到期，他拒绝签署新合同，这让他在王子公园受到排斥。

球员和俱乐部之间的合同谈判在2018年底破裂，拉比奥自今年3月以来一直被流放，独自训练。当时，他的母亲兼经纪人维罗妮克声称，她的儿子被法甲冠军“劫持”为“人质”，被“当作囚犯”对待。

此前，拉比奥在巴黎圣日耳曼欧冠出局当晚狂欢的视频被曝光，体育总监安特罗·亨里克对拉比奥进行了猛烈抨击：“我发现他对俱乐部、他的队友和支持者的态度和专业精神的欠缺是不可接受的。”

赛季快结束时，托马斯·图赫尔清楚地表达了他对于无法适应拉比奥的不满，主要是因为亨里克的原因。

但是现在亨里克被莱昂纳多取代，后者在离开俱乐部六年之后回到了巴黎。

《Le10 Sport》称，这位巴西人正试图说服拉比奥，称他在法国首都还有未来。拉比奥与西甲和英超联赛有联系。

据说莱昂纳多已经和这名球员、他的母亲以及主教练图赫尔进行了谈判，如果他签下一份新合同的话，他将在下个赛季重返一线队。在最近几个月中场球员的选择越来越少的情况下，图赫尔会乐于见到这个结果。

曼联、利物浦和热刺都被认为是这位24岁球员的潜在新东家，皇家马德里和尤文图斯也是如此。

但是据说，随着亨里克的离开，拉比奥现在愿意延长他的合同。