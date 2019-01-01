峰回路转 吉格斯力撑贝尔在皇马发挥作用

威尔士主帅相信这个夏天一直与转会联系在一起的球员现在可以集中精力在伯纳乌证明自己。

吉格斯支持贝尔在皇马做出积极的贡献，因为这场“奇怪的”转会故事似乎已经接近尾声。

当夏季转会窗口打开时，这位30岁的前锋能在伯纳乌球场看到这一切的可能性似乎很小。

齐达内已经对这位威尔士国脚失去了信心，并准备将他卖到英超或中超联赛。

虽然没有达成任何协议，而且贝尔已经回到了皇马首发阵容中，在对维戈塞尔塔的赛季首战中，他助攻本泽马收获首开纪录的进球。

现在他已经准备好留在球队，国家队教练吉格斯希望他的表现能够经受住一段时间的考验，并为球队发挥重要作用。

吉格斯在接受记者采访时谈到了这个在西班牙度过满身荣誉的六年的球员:“我对目前的情况非常满意，我期待着与他会面。”

“在足坛中，你不能把任何事情视为理所当然，因为它会很快发生变化。”

“你可以站在世界之巅，然后受伤或者错过一个机会，然后情况就会发生变化，反之亦然。你可以经历一段糟糕的时光，然后侥幸进球，然后一切都会好转。”

“你必须像我讨论贝尔那样努力，当你这样做的时候，通常会有好事发生。”

“我和他保持着联系，不是每天都联系，只是想看看他是否还好。目前来看，显然是积极的。”

“他周末踢得很好，现在看起来他要留下来了。我一直说他在一个很棒的俱乐部，但也许在几周前我们不会看到这种情况。”