屯门将不是枪手风格 埃梅里驳斥纳瓦斯传闻

这位皇马门将在一月转会窗口期间与枪手联系在一起，但他似乎不在俱乐部的视线之内。

埃梅里否认了阿森纳有可能签下皇家马德里门将纳瓦斯的传闻。

西班牙有媒体曾表示，枪手可能为纳瓦斯提供一条离开马德里的出走路线，这名32岁的门将目前已不保球队首发之位，成为今夏从切尔西转会而来的库尔图瓦的替补。

有报道称埃梅里的球队方面给出了一份价值1600万欧元的报价，而球员本人也已经同皇马队友进行了道别。

然而，这位前巴黎圣日耳曼主帅否认了这一说法，并坚称他没有讨论过要在一月份引进一名新的门将的计划。

当被问及他对这名哥斯达黎加国脚的兴趣时，这位阿森纳主帅告诉记者:“这不是真的。我们从来没有谈论过引进一名门将，这是事实，我对队中的的三名门将非常满意。

“我们从没谈过纳瓦斯。”

埃梅里在2018 -19赛季迄今为止，主要是利用夏天从勒沃库森签下的莱诺作为他的主力门将，而在各种杯赛上则偏向使用切赫。

事实上，这位36岁的门将最近一次代表枪手出场是在9月，当时球队以2:0战胜了沃特福德。

埃梅里还谈到了拉姆塞的情况，这位中场球员在酋长球场面临着不确定的未来。

由于合同将于2019年到期，威尔士人将在明年夏天以自由身份转会离开，同时尤文图斯已经确认了他们有兴趣签下他。

不过埃梅里重申预计拉姆赛不会在1月冬窗期间离开，但也表示对在夏天留住拉姆塞不是那么乐观。

“我不知道。我希望他每天和我们一起集中精力训练，以及思考下一场对布莱克浦的比赛。”

“我看着他，他现在非常专注于球队。星期二，他上场15分钟就进球了，他表现得很好。我想从他那里得到这些，他也需要展望自己的未来。但我希望他现在和我们在一起。”

“赛季结束的时候，他可以去一个球队或者其他联赛。”

阿森纳将在周六足总杯对阵布莱克浦，希望能继上一场4:1战胜富勒姆的比赛后继续前进。