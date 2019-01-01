屡教不改 穆里尼奥：热刺的错误一场接一场

热刺在与联赛垫底球队的比赛中失分，他们在争夺联赛前四的竞争中奋力追赶切尔西。

热刺主帅穆里尼奥说他的球队在2-2战平降级区内的诺维奇后犯了同样的错误。

热刺在卡罗路两次落后于金丝雀，克里斯蒂安·埃里克森的进球和哈里·凯恩的点球为客队挽回了一分，热刺现在离第四名的切尔西只差两分。

但在面对一支距离安全区还有6分的球队时获得这个结果，这对热刺来说更像是丢了两分。

“我想我们在上半场和下半场犯的防守错误是一样的。这成了我们的历史的一小部分。”穆里尼奥告诉天空体育。“我们开局非常非常好，在上半场开始时有三到四次机会，但是丢了两个非常糟糕的球。我们的防守失误是一场接一场的。”

“我有很多工作要做，但这很困难，因为我总是说，你必须努力隐藏你的弱点。我们必须提高防守，因为个人失误太多了。”

“这很让人沮丧，因为我们踢得很好，而且不能比下半场更有攻击性了。诺维奇用他们的灵魂和生命进行了防守。”

埃里克森的进球对热刺来说是一个特别的亮点，这位丹麦国脚踢出了一记漂亮的任意球，提醒了球迷他的能力。

埃里克森自从夏天未能离开球队后就一直缺乏状态。随着一月份转会窗口下周的开启，关于埃里克森转会的可能性再次浮出水面，这名球员正在等待来自皇家马德里的报价。

“我不想谈论这件事。”穆里尼奥说：“我们对彼此都很开放。我们不告诉别人。很明显，我和老板分享了。但这是我们之间的秘密。

“我唯一能说的是他正在努力帮助球队，我对他的全场最佳球员奖感到高兴。”