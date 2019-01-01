展望欧冠 兰帕德：转会禁令很困难 希望球队走得远

蓝军主帅正在等待小组赛抽签，他的球队将在9月重返欧冠。

切尔西主教练兰帕德承认，俱乐部的转会禁令使得本赛季欧冠的竞争变得更加困难，但他强调，他和他的球队打算尽他们所能做到最好。

蓝军将在周四了解他们本赛季在欧洲的命运，届时欧足联将抽签决定谁将在小组赛中对阵谁。

欧洲大陆最强大的球队将会为争夺俱乐部足球最令人垂涎的奖项而相互竞争，兰帕德希望英超的实力能够帮助他年轻的切尔西更好地应对这些压力。

“这对我们球队来说是一个巨大的挑战。”兰帕德在抽签前说：“我们知道禁令的困难和我们现在的处境。但不应因此而放弃在(欧冠)赛场上取得好成绩的巨大挑战。我认为英超是如此强大，当你有两支强队(曼城和利物浦)时，这一点就很明显了。曼城绝对是世界顶级球队。我认为英格兰的球队现在很强大，我希望这种情况能继续下去，因为我认为这对我们英格兰和英超来说都是件好事。”

切尔西处于抽签的第一档，这意味着他们可以避开各个联赛冠军，同时他们也不能抽到另一支英格兰球队。

而且，在上赛季以积极的成绩获得欧联杯冠军并在英超联赛中排名第三之后，这位前中场球员很高兴他的球队又回到了足坛前列。

“这对我们很重要，这是我们想去的地方。”兰帕德补充道：“一年比一年艰难，去年排名第三，赢得欧联杯让他们获得了(精英)地位。这是我们想去的地方。我在里面度过了一些美好的夜晚，美好的时刻和美好的回忆。说到球员，他们想要在里面踢球，展示我们的实力。我们在那里很好。这意味着我们需要保持我们现在的联赛表现，以达到明年的目标，并迎头赶上。这是足球史上最出色的俱乐部比赛，我很幸运能赢过一次冠军。我期待着作为一名主帅在里面工作。”