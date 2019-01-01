展望新一年 弗雷德期待曼联夺得杯赛三冠王

这位巴西中场认为，如果红魔开始“平等对待所有比赛”的话，他们本赛季仍然可以获得三项重要的奖杯。

弗雷德认为，曼联有一个“好机会”赢得本赛季的联赛杯、足总杯和欧罗巴联赛，他呼吁球队提高他们在对“所谓的小球队”时的表现水平。

在19场比赛后，红魔在英超联赛的排名下滑至第8位，落后欧冠区4分，落后领头羊利物浦24分。

索尔斯克亚的球队在与“六强”的比赛中保持不败，他们在对阵曼城、托特纳姆热刺和莱斯特城的比赛中都取得了令人信服的胜利，但是他们一直难以击败排名中下游的球队。

12月22日在沃特福德0-2的失利凸显了人们熟悉的问题，但是在节礼日在老特拉福德4-1战胜纽卡斯尔的比赛中，曼联表现出了进步的迹象。

尽管曼联在联赛中的表现并不稳定，但在2020年之前的几场比赛中，他们仍然在争夺奖杯。

球迷们可以期待与曼城的联赛杯半决赛，以及下个月足总杯第三轮对阵狼队的比赛，而欧罗巴联赛的淘汰赛将于明年2月开始。

弗雷德已经表达了他的信念，曼联有能力赢得一个独特的三冠王，同时回顾了在老特拉福德“起伏的一年”。

“首先，我将继续尽我所能帮助球队赢得比赛，我们也想赢得奖杯。我认为我们在联赛杯、足总杯和欧罗巴联赛中都有很好的机会，这对我们来说非常重要，我们期待赢得这些奖杯。”

“我希望继续为球队尽我最大的努力，我希望我们能在2020年赢得一座奖杯。”

“我们在一些精彩的比赛里击败了一些大的球队，但是我们在一些所谓的小球队的表现非常令人失望。”

“所以这肯定是起伏不定的一年，我们明年需要改进。我们需要公平对待所有比赛，追求胜利，因为我们需要不断提高。”

在曼彻斯特，弗雷德终于开始发挥他的潜力了。在英格兰，弗雷德的起步并不快，5200万英镑的身价也让他大伤元气。

这名26岁的球员最近已经成为了索尔斯克亚中场的中流砥柱，在对阵曼城和热刺的比赛中，他的出色表现充分证明了他的天赋。

弗雷德渴望展示为什么曼联在2018年从顿涅茨克矿工签下他，他补充道：“我真的很高兴球队能有这样稳定的表现，对我来说上场比赛并做出贡献非常重要。”

“我在对阵热刺和曼城的比赛中有两场最好的表现，我认为我已经成长和进步了。我很高兴我能帮助球队。”

“我们每隔几天就有一场比赛，我们需要保持良好的状态，对我来说，我想继续展示我真正的比赛水平，展示曼联签下我的原因。”

曼联将在周六回到英超赛场，届时他们将客场挑战伯恩利。