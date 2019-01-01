屏蔽一切媒体 瓜帅要求曼城专注最后三场联赛

在曼城2-0击败曼联后，他们超过利物浦重返积分榜榜首，主帅瓜迪奥拉要求球员们专注于赛季最后三场联赛。

北京时间4月25日，曼城在英超第31轮补赛中做客老特拉福德挑战曼联，凭借贝尔纳多-席尔瓦和萨内的进球，曼城2-0击败曼联。瓜迪奥拉也成为首位在老特拉福德取得三连胜的主帅。

曼城本赛季最后三场比赛将先往客场挑战伯恩利，随后主场迎战莱斯特城，收官战将是客场挑战布莱顿。尽管最后三个对手实力相对较弱，但瓜迪奥拉强调，现在还不到庆祝夺冠的时候。

“现在我们必须保持冷静，”瓜迪奥拉说。“不要去读媒体消息，不要收看电视新闻，也不要听比赛广播。”

瓜迪奥拉警告球员们不要分心，但他仍然对弟子们在欧冠被热刺淘汰出局后的回应进行了赞扬。

“你无法想象欧冠出局对我们所有人的打击，要面对那样的结果非常困难，因为我们当时以为在最后时刻晋级了。那真得太艰难了。随后我们回到主场在联赛中再次对阵热刺，球员们做出了非常出色的回应，”瓜迪奥拉补充说。

“我们始终保持了活力。对于失利，如何做出回应才是最重要的。我们击败了热刺，然后又来客场对阵曼联。我们在这里连续赢下三场，今天我们还是在顶着巨大压力的情况下拿到了胜利，这非常不容易。无论是否赢下这场比赛，我都要对自己的球员们献上敬意。”