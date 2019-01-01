局势不稳 西班牙国家德比将延后进行

把比赛移到马德里的可能性已经被打消了，但是这两支豪门的球迷们还得再等两个多月才能看到比赛结果。

西班牙足协已经证实，由于担心加泰罗尼亚的政治不稳定，巴塞罗那和皇家马德里之间的国家德比赛将被推迟。

加泰罗尼亚地区的紧张局势因一项有争议的法庭裁决而加剧，该裁决监禁了加泰罗尼亚独立运动的几名主要成员，原因是他们参与组织了2017年的公投。

截至周四，巴塞罗那和周边地区的街道已经连续四天遭到抗议者和安全部队的暴力冲突。

10月26日，巴塞罗那将举行一场大规模的集会，同一天，巴塞罗那将在诺坎普迎战他们的宿敌皇家马德里。

由于担心情况不适合这场重要比赛，西班牙足协考虑了几种选择，包括将比赛场地改为马德里的圣地亚哥·伯纳乌球场。

不过，双方在发给西班牙足协的通知中都否认了这一说法。西班牙足协决定推迟比赛，两家俱乐部和西甲预计将在下周一就新的比赛日期达成一致。

12月18日举行比赛方案已经被西甲俱乐部取消，因为这天是周中。12月7日可能是比赛可能改期进行的其他日子。

在判决公布之前，巴萨主教练巴尔韦德曾公开表示反对改变联赛赛程和将比赛移至伯纳乌，同时也保留了推迟比赛的机会。

“关于这场比赛有很多传言。有可能改变比赛顺序，先在马德里打比赛，但我们不这么认为。”他告诉记者：“这周末我们有一场客场比赛，然后下周末我们会有另一场客场比赛，然后我们不得不又要旅行。”不仅仅是因为这个，而是要尊重我们的日程安排和球迷，在我们的球场上比赛是很正常的事情，但我们会看到会发生什么。”

“转会的推迟对巴萨或者皇马有帮助吗？我不知道，我们等着瞧吧。我们将在周三结束一场比赛，他们将在周二结束一场比赛。似乎我们不踢会更有好处，但那些事情不是很重要。人们对这些比赛的期待是如此之高，我认为球员们已经做好了随时上场的准备。”

在国际比赛日之后，巴塞罗那将在周六重新开始他们的国内比赛，他们将客场挑战埃瓦尔，而皇家马德里将在同一天前往马略卡，他们需要一场胜利来稳固榜首位置。