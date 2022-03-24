“尽管她需要花费我一些精力，但她给我带来了许多”——尤文图斯球星胡蒂格成为母亲后笑得更多了

莉娜-胡蒂格停顿了很久，一边思考一边环顾房间。对于向她提出的问题，她正努力想出一个答案，直到尤文图斯的新闻官给出她的意见。

"我有吗？"她问道，回应了镜头外的声音。"她说我笑得更多了！"她告诉够力足球，随后转身回到了电脑前。

2021年，胡蒂格有很多重要的时刻，但最重要的莫过于她在去年6月成为一名母亲。正是这一点，俱乐部周围的人可以看到，她的笑容比平时更加灿烂。

"现在，这不是问这个问题的好时机，因为我的女儿正在长牙，所以我们在家里有点挣扎！"这位瑞典前锋笑道。"但是没有，当然，那是一个令人难以置信的夏天。”

"她是在6月出生的，然后我不得不在4周后离开，去参加奥运会。那也是一个奇怪的情况。丽莎，我的妻子，她把家庭照顾得很好，她一直都在瑞典，所以她得到很多的帮助。一切都很顺利。”

"但这很棒。尽管照顾女儿有时需要一点精力，但她也给了我如此之多。”

"我有一天对丽莎说，'我想知道她长大后会做什么'。我不知道她是否想踢足球。我试着和她踢，但她现在完全不理会皮球。所以，我不知道！"

这并不是她接触到她父母都热爱的运动的唯一机会——丽莎在去年夏天生孩子之前已经在瑞典的顶级联赛踢了六年。

她已经穿着自己的小球衣现场观看了尤文图斯的一些比赛，球衣背后的名字是胡蒂格，看着她的母亲在最高级别的赛事中参与一些重要的比赛。

就胡蒂格的俱乐部生涯而言，她将在周三晚上参加的比赛是她迄今为止最重要的比赛之一。在女子欧冠联赛四分之一决赛中，尤文图斯将在尤文图斯体育场面对七次欧洲冠军里昂。

这是一个本队许多人都熟悉的对手，在上个赛季的欧冠中，尤文曾与法国豪门交手。那一次，里昂是卫冕冠军，而尤文仍在为自己扬名。意大利人在首轮比赛中只输了2-3，这个比赛结果显示了她们的潜力。

"上次我们和她们交手，这对我们来说是一个很大的考验，"胡蒂格回忆道。"今年，我们通过了小组赛，我们在我们想要的地方，你知道吗？在欧洲赛场，与最好的球队竞争——这正是我们想去的地方，也是我们应该去的地方。”

"我认为我们带着比上次多得多的信心来参加这场比赛。当然，里昂仍然是一支非常好的球队。我认为这次我们准备得更充分。"

尤文在小组赛阶段也爆出了大冷门，击败了上赛季的决赛球队切尔西，获得了参加淘汰赛的资格。

"我们从中获得了很大的信心，"胡蒂格说道。"我们知道自己是一支优秀的球队，这就像证明给其他人看，我们在这里可以与欧洲最好的球队竞争。”

"我认为人们并不指望我们在欧洲赛场上的表现。我想现在很多人都睁开了眼睛，说'哇，尤文图斯会留在这里。'"

在过去的一年里，尤文有了巨大的发展。在前阿森纳主帅乔-蒙特莫罗的指导下，球队展示了其在战术上的灵活性和防守上的坚定性，但也有向前进攻的能力。

每个人也都比上一次与里昂的比赛时更出色。例如，胡蒂格此后第一次参加奥运会，并进入到了奥运会决赛。去年夏天，瑞典队在奥运会女足决赛的点球大战中被加拿大击败，但这是一种肯定有助于球员成长的经验。

胡蒂格在东京奥运会的表现给了她很大的信心去迎接新赛季，而她获得的银牌则增加了她对奖杯的渴望。

在这位26岁的选手的职业生涯中，曾经有人怀疑她是否能达到这个地步——在最高水平的赛事中稳定出场。这种怀疑从来不是围绕着她所拥有的天赋，而是因为她经常受伤缺阵。不过在回顾走过的路时，这是一段让她感到自豪的旅程。

她解释道："有几年，我的脚一直受伤，我训练，然后受伤。我再训练，然后又受伤，根本就没有节奏。”

"激励你的是你想回到球场上，我想踢足球，那是我喜欢做的事，这是我的工作，这是我唯一知道如何做的事情！"

"这有时也会让我思考，如果我没有那么多的伤病，我现在会在哪里？”

"我感觉自己好像失去了几年时间。如果我现在回过头来看，我会说我失去的那几年的时间，但事情已经变得更好，现在我在这里，只想向前看。"