尼昂谈转会：乐意加盟马赛 但也可能前往英超

雷恩射手坦承了自己对加盟马赛很感兴趣，但也没有排除前往英超等国外联赛的可能性。

雷恩前锋姆巴耶·尼昂表示他对加盟马赛很感兴趣，因为有越来越多的转会传闻将他和这家法甲豪门联系在一起。

马赛在本赛季意外结束的情况下，位列法甲第二，仅次于巴黎圣日耳曼，七年以来第一次得以重返欧冠联赛，而现在他们正策划增强球队的实力。

外界一直在大力吹捧尼昂要加入这家法甲劲旅，因为他的家人就居住在这座城市。这位25岁的塞内加尔国脚早些时候曾声称，他不会对潜在的转会无动于衷。

其他球队

“与马赛的传闻让我很享受，无风不起浪。”根据FootMercato的报道，尼昂这样告诉Canal+。

“马赛还有很多问题需要解决。是的，这是一家让我感兴趣的俱乐部，他们有着良好的俱乐部历史，他们也有热情的球迷，就像我喜欢的那样。”

“如果必须这样转会加盟马赛，我将非常高兴，不过无论发生什么，雷恩都将留在我的心中。”

自从2018年从都灵加盟以来，尼昂就一直是雷恩的绝对主力。

上个赛季，他以在所有比赛中打进15球的成绩成为了俱乐部的最佳射手。他还在2019年6-5击败巴黎圣日耳曼的点球大战中发挥了关键作用，帮助球队赢得了法国杯。

尽管尼昂愿意加盟马赛，但他仍然渴望在法国以外的其他俱乐部发展，甚至愿意接受必要的减薪。

尼昂表示:“如果我有俱乐部愿意给我像雷恩一样的待遇，我可以降低我的薪资要求，因为我将获得快乐并赢得奖杯。”

“俱乐部高层知道我的想法，去寻找一家伟大的俱乐部。不过这不是说雷恩不好，这是一家非常棒的俱乐部，他们让我重新享受足球的快乐，让我再次发现了踢球的乐趣。”

“有一些法国俱乐部会考察，并试图找出在什么条件下可以让我加盟。不过在国外，尤其是英格兰，所有球队都在寻找前锋，他们也在我的考虑范围，不过排名并不高。”

“今天每个人都在谈论马赛，因为我的妻子来自马赛，我喜欢马赛，我经常去那里。但我也喜欢其他俱乐部。”

尼昂曾效力于卡昂、 AC米兰、蒙彼利埃、热那亚和沃特福德。