尼日利亚夺非洲杯季军 米克尔宣布国家队退役

在非洲国家杯的季军争夺战见证了这位32岁中场球员国际生涯的最后一场比赛。

在帮助尼日利亚获得非洲国家杯第三名后，米克尔宣布退出国际足坛。

在过去的四场比赛中，非洲雄鹰队在埃及负于阿尔及利亚，但在三四名决赛中以1-0战胜突尼斯后，在一定程度上弥补了这一遗憾。

那场比赛是米克尔最后一次代表尼日利亚国家队出场，他在Instagram上的一篇帖子中证实了自己的国家队生涯已经结束。

上面写着：“埃及是我开始并完成我的国家生涯的地方。2006年，我为我的国家第一次正式参加了锦标赛。2019年非洲国家杯是我最后一次和雄鹰一起参加的杯赛。”

“我的国家队生涯始于2003年的u17世界杯，我很感谢国家队把我带到了世界舞台上，给我一个机会展示我的技能，让我有一个难以置信的国家队职业生涯。

“在我32岁的时候，是时候从国家队退役了，让年轻人来接手，他们在2019年获得了一枚铜牌。”

“感谢所有尼日利亚的支持者和我的国家，感谢你们在过去15年里对我的信任、支持和爱。”

“米克尔现在退出了！”

米克尔在2013年获得了非洲杯的冠军，并在2016年奥运会上获得铜牌，同时他还在2014年和2018年世界杯上为雄鹰队出场。

这位前切尔西球星将继续他在特拉布宗斯波尔成功的俱乐部生涯，他是在今年夏天加盟的土耳其球队。

米克尔在为切尔西效力的11年里赢得了两座英超冠军，一个欧冠冠军和欧罗巴联赛冠军，之后在天津泰达度过了一个赛季。

他在今年1月随米德尔斯堡回到英格兰，并出场19次，他们以联赛第六的成绩结束了比赛——比附加赛资格少了一分。

米克尔已经和特拉布宗斯波尔签订了一份为期两年的合同，但是他的合同中包括了在第三个赛季继续效力的选择。