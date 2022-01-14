尼斯总监专访：我如何说服年轻天才加盟球队

尼斯体育总监朱利安-福尼尔透露了他是如何利用俱乐部的"巨大幻想"来吸引像贾斯汀-克鲁伊维特这样的年轻球星的。

尼斯本赛季表现出色，他们在20轮过后排名法甲第二，不过他们仍然落后榜首的巴黎11分。

加尔蒂尔的球队正在获得参加欧冠联赛的资格，这位法国教练在繁忙的夏季转会后，在老板Ineos的巨大财政支持下，迅速整合了一支强大的球队。

克鲁伊维特、托迪博、巴德、斯滕斯等球员都在赛季期间表现出色，尼斯现在已经成为了法甲争四的黑马，而福尼尔则透露了自己是如何将这么多年轻且有才华的球员吸引到俱乐部的。

他告诉够力足球：“我或许画了很大的大饼，但我是用一种很简单的方式完成的。”

“就我而言，我喜欢四处走动，展示俱乐部的兴趣，并在球员的环境中与他见面。”

“也就是说，我尽量邀请自己去他们家——如果不能，我们就在酒店的私人房间里见面。当我们想寻找一名年轻球员时，我总是尝试去见他的父母。”

"除了经纪人，我喜欢和家庭成员交谈，因为这也能让我感受到这个孩子的环境。"

福尼尔还谈到自己是如何去安排克鲁伊维特从罗马租借过来的："我们可以以贾斯汀-克鲁伊维特为例，我们很早就对他表示了兴趣。”

"起初，尼斯并没有和他多说什么，尽管他曾随阿贾克斯和我们踢比赛，并输给了我们。”

"他接连效力了三支参加过欧冠联赛的俱乐部，也许是在向往别的东西。所以我在尼斯俱乐部对兰斯的比赛中把他带到了训练中心，然后再去看他。”

"这使我能够向他展示俱乐部的设施，并在完全保密的情况下与他进行讨论。当时，我不能告诉他教练是谁，但我对他说'你会看到的，我们会有一个顶级的教练，相信我'。”

"他第二次来时带着卡尔文-斯滕斯，我们把自己关在办公室里，和克里斯托夫-加尔蒂尔一起呆了一个上午，讨论的是战术问题。”

"我们也解释了我们作为一个俱乐部想要做什么，还有他们要参加的比赛，以及他们将拥有的竞争和我们对他们的雄心。"

尼斯富有的老板也意味着俱乐部不必在以后卖掉他们最好的球员，这是许多雄心勃勃的中游俱乐部在取得好成绩后经常遭受的命运。

福尼尔说道："计划是一样的。今天，Ineos的到来使我们能够保留我们最好的球员。曾几何时，古伊里会被卖掉，多尔贝和或图拉姆也是如此。今天俱乐部真正的区别在于我们有能力留住我们最好的球员，以保持长期的竞争力。"

加尔蒂尔上赛季带领不被看好的里尔队获得法甲冠军，赢得了整个欧洲的赞誉，但就在举起奖杯的两天后，他宣布决定离开俱乐部。

尼斯在英国亿万富翁吉姆-拉特克利夫的Ineos集团的支持下，成功说服他接受新的挑战，并与他签订了三年的合同。

福尼尔证实，在加尔蒂尔带领里尔夺冠之前，他就已经在俱乐部的选帅名单上了，因为他们正在寻求任命一位能够将他们的雄心勃勃的项目带到下一个水平的教练。

他说道："在加尔蒂尔成为法国冠军之前，我们已经确定了要邀请他执教，即使他没有赢得法甲联赛，他也会执教尼斯。”

"教练的选择也是一个时机问题，我们引进克劳德-普埃尔，然后是卢西恩-法夫尔，这些都是错误的选择。”

"加尔蒂尔的到来是在正确的时间，与他的名气和俱乐部的位置有关。"

在被问及自己与加尔蒂尔的关系时，福尼尔回答道："我们已经认识了20年，他和我已经一起工作了好几年。”

"对于加尔蒂尔，这有点特别，因为我们一直有一种关系和纽带，所以不用我告诉他，他就知道这个项目，因为这是我们友好讨论的一部分。"