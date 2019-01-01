尼古拉斯：扎卡行为不可原谅 在俱乐部没有未来

根据一名前枪手的说法，瑞士国脚应该被赶出酋长球场，因为他的行为是“不可接受的”。

前阿森纳球星查理·尼古拉斯抨击了枪手队长扎卡的行为，并表示这名中场不应该在俱乐部拥有未来。

在周日2-2战平水晶宫的比赛中，被队友选为俱乐部队长的扎卡对被替换下场感到愤怒。而在这场比赛中，酋长球场球队在自己的球迷面前丢掉了两球领先的优势。

当他离开球场时，枪手球迷们对他发出嘘声，然后他对着人群做出竖起耳朵听的动作，并似乎对他们说“滚蛋”。然后他脱下了球衣，大步走进了球员通道。

他的行为引发了一场风暴般的批评，许多俱乐部的传奇人物纷纷抨击这位瑞士中场球员的做法，同时球员和教练组之间也进行了激烈的讨论。

“他以队长的身份代表阿森纳，认为自己是俱乐部里的大人物的态度是不可接受的。他的行为是残酷的，我不认为他在俱乐部拥有未来，”尼古拉斯告诉天空体育。“他得吃他的药。如果他能再次为阿森纳效力，我会很惊讶。”

虽然这位前苏格兰国脚相信这位27岁的球员在更衣室里会得到支持，但他认为必须采取必要行动。

他说：“很明显，在某些方面他是一个很有团队精神的人，但是我们在周日看到的那些行为是不可接受的。”

“扎卡可能是现在的队长，但我不认为他在周末的表现之后还会是队长。事实上，他并没有立即就自己的行为向粉丝道歉，这说明他可能很生气很愤怒。”

“我可以想象他现在的处境是一种可怕的感觉，但这种愤怒必须得到控制。成为一名有意义的足球运动员，尤其是在高水平上，如果你不能厚着脸皮接受批评，那么你就不是一名足球运动员。”

“你不能生活在最顶端，因为你可能会得到很多赞美，但你难道认为梅西和罗纳尔多这样的人不会受到批评吗？每个人都有这样的时候。”

阿森纳目前在英超联赛中排名第五，但仍在努力达到最佳状态。周三，他们将前往利物浦参加联赛杯，然后在周六主场迎战狼队。