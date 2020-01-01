尼古拉斯：奥巴梅扬不会去曼联 他不想重蹈桑切斯覆辙
查利·尼古拉斯表示，奥巴梅杨不太可能离开阿森纳加盟曼联，桑切斯的失败经历抵消了范佩西之前所取得的成功。
2012年，进球如麻的荷兰前锋决定告别北伦敦，前往位于西北部的曼彻斯特继续自己的职业生涯。而智利国脚桑切斯在2018年1月也做出了同样的决定。
奥巴梅扬现在也处于类似的境地，合同2021年到期的他至今还没有与枪手达成续约协议。
有消息称加蓬人可能会成为离开阿森纳的下一人，但尼古拉斯并不认为奥巴梅扬将离开酋长球场。
这位前枪手前锋告诉天空体育：“这取决于人们认为什么是风险。如果他去了曼联，会对阿森纳产生帮助吗？不，一点也不。”
“如果奥巴梅杨想离开，你最好期待他离开英超。他的想法和年龄让我看到了范佩西当年转会曼联的危险，但我认为他会考虑到不久前在桑切斯身上发生的事。
“他想成为曼联的一份子吗？这很有吸引力吗？如果是利物浦或者曼城，我还可以接受，但是曼联想要追上前两名还有很长的路要走，我看不出转会到老特拉福德有什么吸引力。”
“他会在未来几年跟随曼联夺得冠军奖杯那？我不这么想。如果他加盟的话，他甚至可能参加不了欧冠，那么真正的吸引力是什么呢？只是钱吗？但我认为奥巴梅扬不是那种人。”
“范佩西得到了丰厚的薪水，但是那支曼联的实力和现在已经今非昔比了。奥巴梅扬会成为曼联的首发前锋吗？也许吧。但是，就像阿森纳一样，我认为红魔还有其他问题需要解决。”
“如果阿森纳愿意给他1亿英镑，我也会接受。阿森纳曾经是和曼联争冠的俱乐部，但现在这两家俱乐部都不行了。不过，如果曼联出价1亿英镑收购奥巴梅扬，那俱乐部就把他卖掉吧。”
尼古拉斯认为曼联应该寻求与奥巴梅扬续约，此前他们曾给厄齐尔等人开出过厚约，尽管这样的风险不小，但枪手已经无法再忍受顶级球星白白流失了。
这位苏格兰人补充道:“我更希望奥巴梅杨留下来。然而，问题是，尽管我很想按自己的方式行事，但我有一种感觉，阿森纳无法留下他。”
“如果留下奥巴梅扬需要通过出售厄齐尔和其他人来筹集费用，我不会有任何问题。但如果厄齐尔留下来，我觉得阿森纳将不得不卖掉他，因为他们无法承担得起拉姆塞事件再次上演。”