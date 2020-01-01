尼古拉斯：奥巴梅扬不会去曼联 他不想重蹈桑切斯覆辙

这名前阿森纳前锋认为那些在酋长球场的人应该为留住这笔宝贵的资产而倾家荡产，但他也承认如果厄齐尔拒绝离开，他们将被迫送走奥巴梅扬。

查利·尼古拉斯表示，奥巴梅杨不太可能离开阿森纳加盟曼联，桑切斯的失败经历抵消了范佩西之前所取得的成功。

2012年，进球如麻的荷兰前锋决定告别北伦敦，前往位于西北部的曼彻斯特继续自己的职业生涯。而智利国脚桑切斯在2018年1月也做出了同样的决定。

奥巴梅扬现在也处于类似的境地，合同2021年到期的他至今还没有与枪手达成续约协议。

其他球队

有消息称加蓬人可能会成为离开阿森纳的下一人，但尼古拉斯并不认为奥巴梅扬将离开酋长球场。

这位前枪手前锋告诉天空体育：“这取决于人们认为什么是风险。如果他去了曼联，会对阿森纳产生帮助吗？不，一点也不。”

“如果奥巴梅杨想离开，你最好期待他离开英超。他的想法和年龄让我看到了范佩西当年转会曼联的危险，但我认为他会考虑到不久前在桑切斯身上发生的事。

“他想成为曼联的一份子吗？这很有吸引力吗？如果是利物浦或者曼城，我还可以接受，但是曼联想要追上前两名还有很长的路要走，我看不出转会到老特拉福德有什么吸引力。”

“他会在未来几年跟随曼联夺得冠军奖杯那？我不这么想。如果他加盟的话，他甚至可能参加不了欧冠，那么真正的吸引力是什么呢？只是钱吗？但我认为奥巴梅扬不是那种人。”

“范佩西得到了丰厚的薪水，但是那支曼联的实力和现在已经今非昔比了。奥巴梅扬会成为曼联的首发前锋吗？也许吧。但是，就像阿森纳一样，我认为红魔还有其他问题需要解决。”

“如果阿森纳愿意给他1亿英镑，我也会接受。阿森纳曾经是和曼联争冠的俱乐部，但现在这两家俱乐部都不行了。不过，如果曼联出价1亿英镑收购奥巴梅扬，那俱乐部就把他卖掉吧。”

尼古拉斯认为曼联应该寻求与奥巴梅扬续约，此前他们曾给厄齐尔等人开出过厚约，尽管这样的风险不小，但枪手已经无法再忍受顶级球星白白流失了。

这位苏格兰人补充道:“我更希望奥巴梅杨留下来。然而，问题是，尽管我很想按自己的方式行事，但我有一种感觉，阿森纳无法留下他。”

“如果留下奥巴梅扬需要通过出售厄齐尔和其他人来筹集费用，我不会有任何问题。但如果厄齐尔留下来，我觉得阿森纳将不得不卖掉他，因为他们无法承担得起拉姆塞事件再次上演。”