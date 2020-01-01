尺度不一 卡瓦哈尔：裁判也不知道什么时候吹手球

这名后卫认为对手在禁区内犯规，并呼吁裁判做出判罚时保持一致。

在周六0-1输给莱万特的比赛中，皇家马德里在下半场未能得到点球。赛后，达尼·卡瓦哈尔呼吁对手球的判罚要更加明确。

何塞·坎帕尼亚在比赛进行到第47分钟时出现手球，但裁判亚历杭德罗·埃尔南德斯没有动摇，并让比赛继续进行，皇马对他的犯规提出了抗议。

这场比赛的结果标志着皇马在西甲两轮不胜，结果导致皇马在西甲的排名下降到第二位。

其他球队

赛后，卡瓦哈尔表达了他对裁判判罚不稳定的不满，但他呼吁队友们集中精力，因为俱乐部的状态在争夺联赛冠军的竞争中再次下滑。

“甚至连裁判委员会都不知道什么时候你必须为手球而吹哨。”这位后卫说。

“裁判和球员也不知道，这很奇怪。一周前我们领先（巴塞罗那）3分，现在我们落后2分。我们无法入睡。”

主教练齐达内回应了西班牙国脚的想法，他坚持认为两场比赛没有一场胜利并不能成为球队在周三的面对曼城时低头的理由。

“没有什么让我担心的，因为这是足球，这些事情会发生，”法国教练说：“这个赛季我们有过非常美好的时刻，我们不能因为两场比赛的结果而投降或低头。”

“我们必须相信，我们可以带着力量、兴奋和能量前进。这是一场糟糕的比赛，但我们必须考虑下周的比赛，那时我们将全力以赴。我们在客场开局不错，创造了很多机会，但是我们缺少进球，这是足球中最重要的。”

“在那两场比赛之后，我们知道我们必须在主场取胜。我们将尽一切努力回到（西甲）积分榜的首位，但我们首先要进行周三的比赛。我们必须努力重新赢球。”