就问你怕不怕 蒂亚戈、若塔和马内打脸红军黑子

英超冠军在新赛季开始时受到了质疑，但他们在场上场外都做出了完美的回击。

周五蒂亚戈。周六若塔。周日三分。

随着周末的过去，这对利物浦来说是一个不错的周末。无论是在球场上还是在球场外，他们都称心如意。

几天的时间能带来多大的变化啊。恐惧和担忧是多么容易就能被冲走。只需要签下价值7000万英镑的新球员和在客场令人信服地战胜对手。

其他球队

简单……吗？

说安菲尔德的气氛已经改变似乎有些夸张。毕竟，考虑到克洛普和他的球队在过去两个赛季取得的成绩，还会有什么负面影响吗？

不过，还是有的。很多人都怀疑卫冕冠军这个赛季能否再次夺冠。很多人都认为比赛的结果和表现会有所下降，想知道缺少转会活动是否会给红军带来困扰。

在首轮对阵升班马利兹联的胜利也没能让怀疑论者信服。“深度在哪里？”他们赛后问：“为什么没有新面孔？饥渴程度下降了吗？比赛水平下降了吗？”

他们现在的调子不同了。网上的黑子们将不得不找到新的抱怨对象。利物浦，已经不是第一次，恰当地给他们打脸了。

周五下午确认加盟的蒂亚戈·阿尔坎塔拉是一个能改变比赛的球员；一个世界级的中场队员加入了一支世界级的球队。

他的首付款仅为2000万英镑，这笔交易既划算又是一个声明。他可能是俱乐部签下的最大牌、最优秀的球员。

利物浦趁热打铁。在蒂亚戈他的四年合同墨迹刚刚干透后，迪奥戈·若塔也签下了合同。

这名狼队前锋在周六加盟了红军，红军已经同意了一份最高可能会花费他们4500万英镑的合同。

在24小时内解决了两个问题。蒂亚戈为中场带来了实力、稳定和视野，若塔在前场提供了威胁、活力和多样性，有人可以推动和替换萨拉赫、萨迪奥·马内和罗伯托·菲尔米诺。

突然，“深度在哪里?”变成了“看看深度吧！”尽管贪婪的球迷们很想在转会截止前看到一名中后卫的加入，但利物浦的阵容看起来比以往任何时候都要强大。你不可能取悦所有人。

够力足球认为利物浦在这个窗口中不太可能有任何其他的引援。现在的焦点将是调整阵容。布鲁斯特、哈里·威尔逊、格鲁伊奇和卡利乌斯最有可能离开一线队。

所以，周五和周六已经搞定，生意已经完成，狂热的球迷们已经欣喜若狂，现在是时候来一场最烦人的娱乐了：一场足球比赛。

切尔西这个对手够强大。切尔西迫切想证明自己，并有一些自己的新面孔。这是对每个人都想打败的球队的又一次考验。

结果，又一次考验通过了。在斯坦福桥的胜利给克洛普的球队带来了信心，他们甚至在安德里亚斯·克里斯滕森的红牌之前就已经占据了统治地位。

凭借多打一人的优势，加上蒂亚戈在处子秀中被召出场，利物浦取得了优势。

他们2-0的胜利可以也应该是更完美的，即使他们把他们的零失球归功于阿利松对若日尼奥的点球扑救，同时他们还在紧张地等待亨德森大腿问题的消息。

正如你所料，克洛普非常高兴。“在过去的几周里，我们度过了很多美好的时光。”他赛后说：“这也是一个很好的例子。我得到了。”

他也希望能有更多的机会。有了蒂亚戈和若塔的加盟，萨拉赫和马内看起来像刀锋一样锐利，还有全面的法比尼奥证明了他可以消除中后卫的疑虑，利物浦现在看起来比一年前更强大了。考虑到他们在前29场联赛中赢了27场，这个想法是多么可怕。

我们可以期待这周的轮换，因为英甲的林肯城正在联赛杯第三轮等待他们。希望能看到齐米卡斯和若塔，以及奥里吉、南野拓実、内科·威廉姆斯和柯蒂斯·琼斯。

在那之后，另一支强队阿森纳将在周一前往默西塞德郡参加一场重量级的比赛。

枪手在安菲尔德一直都是苦战连连——他们在最近8场客场比赛中丢了30个球——但是在本赛季开始的时候，他们取得了2战全胜的成绩，在米克尔·阿尔特塔的带领下，他们看起来更有活力和组织性。

但本周，他们将面临终极考验。利物浦最好的时刻可能还没到来。