就是字面意思 瓜迪奥拉：我没有嘲讽裁判

曼城主帅在这场1-3失利的比赛中为自己的战术进行了辩护，但他并没有再谈论裁判。

瓜迪奥拉坚持他赛后对裁判迈克尔·奥利弗的问候并不是讽刺，他试图避免将曼城在安菲尔德1-3输给利物浦的比赛归咎于裁判。

利物浦以8分的优势领先莱斯特城和切尔西，比排名第四的瓜迪奥拉的球队多9分。

曼城投诉特伦特·亚历山大-阿诺德两次在比赛中在禁区内手球犯规，这让他们感到愤愤不平。

终场哨声响起后，瓜迪奥拉夸张地向奥利弗和他的助手们说“我可太谢谢你们了”，但在赛后的新闻发布会上，他似乎不想再引起任何争议。

瓜迪奥拉说：“在我们输掉比赛后（谈论裁判）不是一件好事。问问麦克·莱利（英格兰裁判组织PGMOL的总经理）和大老板们就知道了，别问我。这不是讽刺，而是‘非常感谢’。我在主场对热刺的比赛中也说过同样的话（当时热苏斯的制胜球被VAR否决）。大多数时候，当我去看裁判和我的同事时，我总是说‘非常感谢，祝你好运’。这对我来说很不舒服，因为它看起来像‘啊，佩普在抱怨’——祝贺利物浦，3-1。我不知道将来会发生什么，不知道比赛中会发生什么。我们永远不知道将来会发生什么。但在做决定时，不妨问问大老板。那些对比赛了如指掌的人。”

在瓜迪奥拉的控制下，导致球队失利的一个重要因素是曼城的防守结构。

瓜迪奥拉说：“门迪昨天因为一些问题不能参加训练，所以我决定让安吉里诺出场。门迪没有受伤，他现在在国家队。我们踢得很好。当然我们有一个像安吉里诺这样的年轻球员，费尔南迪尼奥在帮助我们踢那个位置，约翰·斯通斯在长时间的伤病后回来了；他们的后卫线一直都是一样的，但是我们因为很多原因不得不改动它。”

尽管如此，瓜迪奥拉坚持认为他并不后悔自己的球队有更多的射门机会，赢得更多的角球，并在与对手的比赛中获得更多的控球权。

他补充说：“我们决定这样踢是因为我们这样连续赢得了两次英超，三个赛季赢得了七个冠军，有时人们会说‘哦，我们喜欢看曼城踢足球’。来这里比赛的球队，他们知道这有多困难，我们就是这么做的。当然，我们必须在禁区内提高，变得更加坚决。希望我们能在未来有所提高。”