就不要你俩 贝尔J罗落选皇马热身赛名单

这两人并不是齐达内周三季前赛阵容的一员，因为俱乐部希望他们在这个夏天转会。

加雷斯·贝尔和哈梅斯·罗德里格斯还没有入选皇马周三晚上对阵萨尔斯堡红牛的热身赛名单，因为他们在俱乐部的未来仍然面临不确定性。

据报道，早在今年7月，贝尔就与江苏苏宁达成了一份周薪100万英镑的转会协议，但皇马似乎拒绝让这位四届欧冠冠军在不支付高额转会费的情况下离开。

这表明，威尔士人希望俱乐部能让他廉价离开，因为中国俱乐部必须为巨额转会费缴纳100%的调节费。显然，在齐达内的计划中，威尔士人不在此列。

然而，白衣军团并没有从他们的帐上得到贝尔已经相当可观的工资，反而站得很稳，阻止了贝尔的转会。据报道，这名前托特纳姆球星将成为世界上收入最高的球员之一。

随后，俱乐部宣布贝尔“病得太严重”，无法前往慕尼黑参加皇家马德里的奥迪杯比赛，但齐达内被迫就一张据称是贝尔在西班牙首都打高尔夫球的照片发表评论，当时他的队友们正在德国。

现在，贝尔再次被排除在大名单之外，关于他是否会在转会窗口关闭前离开，或者是否会在2019- 2020赛季参与皇马的任何活动，问题将再次浮出水面。

哈梅斯发现自己也处在类似的情况下，那不勒斯和马德里竞技已经对哈梅斯表现出了兴趣，而在阿森西奥赛季报销后，哥伦比亚人似乎也在齐达内的计划中。

在周三与萨尔斯堡红牛的热身赛中，哈梅斯被排除出大名单外，然而，哈梅斯的未来再次悬在空中，没有任何迹象表明那不勒斯或马竞在追逐这位中场组织者的道路上取得了任何进展。

事实上，哈梅斯的经纪人豪尔赫·门德斯最近声称，没有一家俱乐部接近为他的客户敲定一笔交易，如果他们想了解俱乐部对这名球员的更多计划，媒体应该问问皇马主席弗洛伦蒂诺·佩雷斯。