尤文CEO：我们已决定不续约迪巴拉 他将自由转会离队

尤文图斯CEO毛里西奥-阿里瓦贝内表示，弗拉霍维奇的冬窗交易促使俱乐部决定不续约迪巴拉。

迪巴拉之前一直在和尤文谈续约，但现在俱乐部已经确认他会在本赛季结束后自由转会离队。

今年一月，尤文重金签下了佛罗伦萨前锋弗拉霍维奇，而这改变了球队未来几年的建队计划，也导致了迪巴拉的离队。

阿里瓦贝内告诉记者：“我们和迪巴拉的会议是友好、明确且互相尊重的，我们态度非常诚恳。”

“随着弗拉霍维奇的到来，迪巴拉不再是球队计划的核心部分，因此我们做出了这个决定。”

“弗拉霍维奇的加盟改变了球队的技术结构，俱乐部的计划迎来了一些改变。”

“而这些改变的其中一部分，就包括迪巴拉的未来，我们将不会与他续约。”

尤文图斯在去年10月曾给迪巴拉开出一份续约合同，俱乐部想要降低迪巴拉的薪水，而到最后，他们决定干脆不和他续约。

阿里瓦贝内说道：“要给迪巴拉开出一份薪水更低的合同，对我们来说不容易。迪巴拉在尤文图斯效力了七年，那样的报价显然是对他缺乏尊重的，从来没有人质疑迪巴拉的技术实力。”

“如今我们的指标和去年10月不同，我们需要考虑出勤率、合同年限和其他与财政有关的内容。”

“我们需要着重指出的是，管理层不会采取对俱乐部不利的决定。”

28岁的迪巴拉在2015年从巴勒莫转会加盟尤文图斯，至今他已赢得5座意甲冠军和4座意大利杯冠军。他在各项赛事出场283次，打进113球，本赛季至今，他出场29次，打进13球。