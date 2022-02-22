尤文7500万欧新援弗拉霍维奇能在欧冠发挥作用吗？

像其他人一样，尤文图斯的传奇人物布冯对俱乐部以7500万欧元的价格从佛罗伦萨签下杜桑-弗拉霍维奇的消息大吃一惊。

这位帕尔马门将告诉《米兰体育报》："这非常令人惊讶，弗拉霍维奇是世界上最好的年轻球员，与哈兰德和姆巴佩齐名。"

这是一个大胆的说法，但也是意大利足坛内部许多人的共同观点。

另一位前尤文球星克里斯蒂安-维埃里在过去18个月里一直认为弗拉霍维奇是继哈兰德之后世界上最好的年轻前锋。

"阿涅利给了阿莱格里和所有的尤文球迷一份伟大的礼物，"这位前意大利9号球星告诉《罗马体育报》。

弗拉霍维奇在赢得他新东家的每个人的信任方面当然没有浪费多少时间，这在很大程度上要归功于他在对维罗纳的首秀中不到13分钟的进球。

阿莱格里对这位前锋迄今为止的表现进行了诚实的评价，迅速指出了弗拉霍维奇必须改进的地方。

然而，在转会确认后的第一次新闻发布会上，连阿莱格里也提到了姆巴佩和哈兰德。

弗拉霍维奇则表示，自己并不特别喜欢比较，尤其是与哈兰德的比较。

然而，他也承认，他研究了挪威人的动作，并相信他可以达到多特蒙德球星的水平。

去年他告诉DAZN："哈兰德是一台进球机器，一个机器人，"并承认 "他肯定比我快"，但认为在比赛的其他方面，他们之间没有什么可选择的。

弗拉霍维奇的数据无疑是令人印象深刻的。2021年，只有莱万多夫斯基的联赛进球（43球）比他（33球）多。

然而，正如怀疑论者一再指出的那样——弗拉霍维奇还没有参加过欧冠联赛，更不用说在这项赛事中进球了。

这种情况将在周三凌晨改变，届时尤文将前往西班牙参加他们与比利亚雷亚尔的欧冠1/8决赛首回合比赛。

所有的目光无疑将集中在弗拉霍维奇身上。

期待一个首秀球员立即在欧冠联赛中掀起风暴似乎是不公平的，但这是现在评判他的高标准。

请记住，姆巴佩在上周对阵皇马的比赛中展示了为什么许多人认为他是目前世界上最好的球员，他比欧冠联赛历史上任何球员都更快达到30个进球的里程碑。

哈兰德目前正在打破这一记录的路上，他已经创造了历史，因为他在20岁前的前五场欧冠比赛中都有进球。

那么，在22岁的时候，弗拉霍维奇已经在填补C罗和梅西将留下的空缺的这个竞争中扮演追赶者的角色。

如果他想证明自己是像姆巴佩和哈兰德一样的一代天才，他就必须打好基础，或者至少向欧洲其他国家证明他属于最盛大的俱乐部比赛的舞台。

根据我们迄今为止从弗拉霍维奇身上看到的证据，压力不应该是一个太大的问题。

至少，他肯定不缺乏信心。在15岁的时候，他告诉贝尔格莱德的一线队球员，称自己是下一个兹拉坦-伊布拉希莫维奇，注定要为尤文效力。

瓦莱里-博季诺夫告诉《米兰体育报》："在比赛中，他让我们无话可说。在技术上，他总是比其他人领先一步。他的进球很疯狂。"

他出色的天赋能力很快就吸引了欧洲顶级球探的注意，当佛罗伦萨将他抢走时，他还只有18岁，弗拉霍维奇的母亲告诉佛罗伦萨体育总监潘塔利奥-科维诺："听我说，相信我，你已经把新巴蒂斯图塔带到了佛罗伦萨。"

在他在意大利的第一个赛季结束时，弗拉霍维奇在佛罗伦萨战胜都灵的青年意大利杯决赛中打进了四个进球中的三个。

他在都灵的第二回合比赛中打进的点球尤其值得一提，因为他后来透露，他是用一记勺子点球破门的，让那些抱怨第一回合比赛裁判判罚标准的对手们闭嘴。

弗拉霍维奇令人难以置信的自信心在他早期在佛罗伦萨一线队的竞争中受到了打击，但这被证明是一种变相的祝福。

老边锋弗兰克-里贝里将他纳入自己的麾下，并向他的年轻队友强调了努力工作的重要性。

很快，弗拉霍维奇开始追随法国人的步伐，提前两个小时参加训练。

"如果里贝里这样做，"弗拉霍维奇告诉《米兰体育报》，"一个快38岁、赢得了一切的球员在这样做，作为一个仍需证明自己的年轻人，我怎么能不这样做？”

"所以，去看他训练，或者呆在床上——这是我不能允许自己享有的奢侈。”

"当我沮丧的时候，他会和我说话，告诉我永远不要放弃。这就是我如何理解在球场上和生活中成为冠军意味着什么。"

现在，弗拉霍维奇认为自己在场上很自信，但在场外却很谦虚。

事实上，在尤文，他的谦逊、职业道德和渴望从自己身边的冠军身上尽可能多地学习的精神，给所有的人留下了深刻印象。

他当然有需要提高的地方。

他目前过度依赖左脚，在他本赛季的21个进球中，有17个是用左脚打进的，另外4个进球平均分配在他的右脚和头部。

阿莱格里还确定了他在防守、移动和心态方面可以做出的微小但关键的改进。

就后者而言，教练认为，如果事情没有按照自己希望的方式进行，弗拉霍维奇有时会过于急躁。

阿莱格里告诉记者："他必须保持冷静，因为当正确的球到达时，你必须得分。”

但问题是，弗拉霍维奇通常都不会浪费机会。

哈兰德是目前世界上最高效的终结者。本赛季，他平均每70.35分钟就有一个进球，坦率地说，这是惊人的。而弗拉霍维奇的23个进球仅来自84次射门——同样，这完全是离谱的。

然而，值得注意的是，弗拉霍维奇的重大机会转换率（68.18%）比欧洲五大联赛中本赛季至少打进10球的其他球员都要好——包括哈兰德（64.52%）、姆巴佩（36.6%）和莱万（53.33%）。

不过最大的问题是，弗拉霍维奇现在在尤文图斯，是否会继续进球如麻。

在意甲积分榜上，排名第四的尤文确实在排名第七的佛罗伦萨之上，但紫百合主帅文森佐-伊塔利亚诺的足球风格远比阿莱格里的风格更有扩张性和攻击性，在上周五尤文1-1战平都灵的比赛中，阿莱格里保守的反击战术再次受到批评。

弗拉霍维奇在他为尤文的前三次出场中给人留下了深刻的印象，他打进了一个进球并送出了一个助攻，但在都灵德比中他却默默无闻。

显然，他必须承担自己的那部分责任，因为他挣扎于给本赛季意甲最佳后卫布雷默制造麻烦，但他确实也几乎得不到队友的支援和服务。

弗拉霍维奇没有得到哪怕一次重大机会，只进行了一次射门，更糟糕的是，他在都灵禁区内只碰了一次球。

如果尤文不能为他创造机会，那么他们拥有一个致命的终结者真的没有什么意义，而他们在这方面的努力几乎没有因为保罗-迪巴拉的再次受伤而得到帮助。

弗拉霍维奇的潜力是显而易见的。在身体和技术上，他拥有成为像姆巴佩和哈兰德那样的世界级前锋的一切条件。

我们知道他能在意甲进球，他已经在佛罗伦萨证明了这一点。

但他能在欧洲冠军联赛中在这支尤文图斯队中做到吗？我们即将找到答案......