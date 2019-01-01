尤文门将体检不合格 本菲卡暂缓佩林转会

这位门将将面临长达4个月的休战，因为他的肩膀伤势比之前想象的要严重。

本菲卡已经确认，由于体检不合格，他们将不会在这个转会窗口期间完成与尤文图斯门将佩林的签约。

26岁的佩林在都灵度过了一个赛季后，原计划本周加盟这家葡萄牙豪门。

据报道，两家俱乐部就1500万欧元(1350万英镑/ 1680万美元)的转会费达成协议，佩林本人将这一机会描述为“令人兴奋的冒险”。

但是在本菲卡对球员的体检结果不满意之后，这次冒险将不得不暂停。

这支位于里斯本的球队在官方网站上声明：“本菲卡俱乐部宣布，在今天(周四)的体检过程中，门将佩林的恢复时间比最初预期的要长，接近四个月。”

虽然本菲卡的声明没有详细说明伤势的细节，但人们认为其指的是佩林的肩膀。此前，佩林肩膀脱臼导致他无法参加2018-19赛季余下的比赛，其在4月份进行了手术。

这个声明继续写道:“俱乐部和球员经纪人之间已经达成了一项协议，佩林将在尤文图斯接受康复治疗，一旦这个阶段结束，球员的转会将按照之前各方达成的协议最终落实。”

佩林在热那亚的位置上留下了自己的印记，他曾为热那亚出场超过150次，使自己成为意大利最有希望的门将之一。

但在2018年夏天转会到尤文后，他没能在俱乐部未能越过斯泽斯尼，只踢了几场比赛。

随着布冯再次回到都灵的老东家，佩林在一线队的机会看起来非常渺茫，这促使他想要离开。

他在体检前不久表示：“我正在从伤病中恢复，我将在9月中旬到10月初重返赛场。”

“我想重返赛场，在明年的欧洲杯赢得一席之地。”