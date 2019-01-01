尤文输球无怨言 阿莱格里：把我罚下场是对的

斑马军团的老板在意大利杯的比赛中被罚下场后承认自己的确负有责任的。

阿莱格里承认他在意大利杯四分之一决赛输给亚特兰大的比赛中被罚下是一个正确的决定，他说他相信最终的结果还“悬而未决”。

斑马军团在周三遭遇了他们的第一次国内赛场失利，令人震惊的是他们以0:3的比分输掉了比赛，阿莱格里的球员们眼睁睁地看着自己的球队连续第五次夺得意甲和意大利杯双冠王的希望被亚特兰大的球队击败，后者在加斯佩里尼的带领下踢出了欧洲大地上最激动人心的足球比赛。

蒂莫西·卡斯塔涅为亚特兰大首开纪录，杜万·萨帕塔在半场结束前6分钟将比分改写为2-0，此前阿莱格里在与第四官员激烈争执后被罚下场。

萨帕塔在防守混乱的情况下完成了本场比赛的第二粒入球，这也是他本赛季最近20场比赛中表现最好的一场比赛。阿莱格里接受了这一事实，因为他们需要在最后时刻进行反击，就像周末C罗在最后时刻的点球逆转击败了拉齐奥。

阿莱格里对媒体说:“他们把我罚下场是对的，因为我当时正在发脾气。”

“坦率地说，这个结果流传了一段时间。我们的球员从伤病中恢复过来，还有一些人没有上场。你可以从消极的情况中争取1-2场比赛的胜利，但最终你还是会输。”

“这没什么戏剧性的，因为这只是状态不好的一天。亚特兰大完全有资格经历这一切，并对结果拥有更多的热情。”

“对我们来说淘汰是令人失望的，但是想到尤文图斯本赛季要是能够赢得每一场比赛，那是多么疯狂。我们今晚确实丢了一些球。”

“我不认为这是一个值得担心的警钟，因为赢得每场比赛是不可能的。我们想要连续第五次赢得意大利杯，但是亚特兰大的身体状况很好，侵略性很强，所以祝贺他们。”

“我认为这样的一课对一个团队是有用的。上个赛季，我们和克罗托内进行了一场艰苦的比赛，最后我们输给了那不勒斯。你救回一场比赛，救回第二场，你最终会失败。”

“我们只是失去了动力。它可以发生在如此长的成功的赛程之后。周六我们有帕尔马，他们的反击也很强大。马里奥·曼祖基奇将在周六回归，赫迪拉和皮亚尼奇今晚已经回归。到目前为止，是那些球员让我们得以生存。”

加斯皮里尼对此有不同的看法，他告诉意大利体育报:“今晚发生了一件非同寻常的事情，即使是最乐观的球迷也无法预见到这样的胜利。”

“我们和尤文打过几次交道，但都是平局，所以即使是3:0的希望都不敢想象。这是非常令人满意的，因为在对阵尤文图斯的时候这样的结果更有意义。”

“我不可能要求更多，我不仅仅是指结果，还有激情，足球的风格和实力。人们认为亚特兰大只是在拼命奔跑，仅此而已，但我们拥有更多。”

关于萨帕塔，他在过去的10场比赛中打进了17球，他补充道:“他是一名出色的中锋，做着非凡的事情。如果他继续这样，他将被认为是欧洲顶级前锋之一。”