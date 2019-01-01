尤文计划一月冬窗出售曼朱基奇和埃姆雷詹

这名前锋并不想急于寻找他的下一个俱乐部，而这名中场球员很可能在下一个转会窗口打开后就会离开。

尤文图斯将在一月的转会窗口出售前锋曼祖基奇和“极度失望”的埃姆雷·詹，这两名球员都没有进入斑马军团的欧冠阵容。

对于曼祖基奇来说，他已经意识到不太可能参加欧冠，尤文在整个夏天都试图让这名33岁的球员离开他们的阵容名单，但是转会巴黎圣日耳曼和曼联的提议都没有实现。

詹姆目前正在与德国国家队备战欧洲杯预选赛对荷兰和北爱尔兰的比赛，但是他并没有像俱乐部队友一样接受这个消息。

詹说：“这对我来说非常震惊，因为上周有人告诉我，并向我承诺了其他事情，昨天我接到教练的电话，他在不到一分钟的时间里就告诉我，没有任何解释，我没有入选名单。我无法解释这事，直到现在还没有人给我一个确切的理由。

“我和我的经纪人也和其他俱乐部谈过，包括巴黎圣日耳曼。经过与尤文图斯的讨论，我们决定留在俱乐部，其中一个条件就是参加欧冠，这是我得到的承诺。昨天据说——在转会结束后的一天——我不在名单。他们对待我的方式让我很生气。

“当我回到俱乐部沟通的时候，我会处理好这些。我想踢欧冠，并且必须踢。”

这位德国人在四月份的时候曾向透露，他希望有一天能去土耳其踢球，他的父母都来自土耳其，这对加拉塔萨雷、贝西克塔斯和费内巴切来说可能是个好消息。

“为什么不呢?有一天，当我再年长一点的时候，去土耳其肯定是一个可能，我能想象有一天在伊斯坦布尔生活和踢球，那是个很棒的城市。”

他也没有排除回到法兰克福的可能性:“你永远不要说永远，法兰克福是我的城市，它仍然是我的城市。

“我的父母和朋友住在那里，当我有几天的假期时，我经常去看望他们。我也会飞回法兰克福。我尊重他们这个赛季所取得的成绩。”

无论他去哪里，踢欧冠都是必须的。而且，尽管德国人毫无疑问会在尽可能早的时机转会到欧洲豪门，但曼祖基奇并不急于转会。

事实上，有几家中国俱乐部对这位欧冠冠军很感兴趣，但这位前锋希望留在欧洲——最好是参加欧冠——他觉得自己仍然可以在最高水平上做出贡献。