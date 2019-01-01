尤文确认曼朱无缘客战因转会谈判

克罗地亚前锋虽然在夏窗时没有离队，但他或许将与自己之前在拜仁的队友在卡塔尔重聚。

曼朱基奇在夏天就被传无比接近离开尤文，曼联曾成为了他的潜在下家。不过当新赛季来临，他仍是萨里阵中的一员。

但留队并不意味着克罗地亚人还有机会获得主帅的青睐，在落选欧冠阵容后，他也没有进入尤文客场对阵佛罗伦萨的名单。

在接受意大利天空体育采访时，俱乐部体育主管帕拉蒂奇谈到了曼朱基奇现在的处境：“与卡塔尔的谈判已经到了关键时刻，我们与教练，球员，以及球员的经纪人达成了一致，他不随队是最好的选择。”

“马里奥在过去这些年对于我们来说都非常重要。他在所有层面都证明了自己，我们一直都很感谢他。”

根据意大利媒体的消息，这家正在与尤文接触的卡塔尔俱乐部很可能是 Al-Duhail，此前另一位尤文球员，也是曼朱基奇在拜仁的队友贝纳蒂亚就效力于 Al-Duhail。Al-Gharafa同样被认为是可能的下家。

尤文主帅萨里在感染肺炎之后，终于重新回到了教练席。这让帕拉蒂奇感到十分欣慰，并且他相信，意甲冠军已经比上赛季更强大了。

帕拉蒂奇继续说道：“萨里现在很放松。不过当然，任何教练在比赛时不能出现在场边时，我都会建议他保持冷静。这种情况都很艰难。”

“我们一直在想办法更进一步，哪怕每次只进步一点点。我认为我们在这个赛季也做到了这点。”