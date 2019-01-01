尤文总监飞赴英国 多名球员将被卷入谈判

曼朱基奇、博格巴和德米拉尔这样的球员将出现在曼联和尤文图斯高层讨论转会事宜的会议议程上。

据报道，尤文图斯体育总监法比奥·帕拉蒂奇已经飞往英国，在伦敦与曼联高层进行会谈。

据都灵媒体《新闻报》报道，帕拉蒂奇准备在1月份敲定一份前锋马里奥·曼朱基奇的转会合同，因为红魔希望在1月份以1300万英镑的转会费买到这名前锋。虽然帕拉蒂奇很想甩卖本赛季一场比赛都没有踢过的曼朱基奇，但他不会是唯一的讨论话题。

据说尤文图斯可能会对博格巴进行询问，因为他们正在考虑把这位法国巨星带回意大利。

与此同时，曼联可能会讨论年轻的后卫梅里赫·德米拉尔，他们将在周四晚上土耳其对阵冰岛的比赛中派人去观察他。德米拉尔今年21岁，自从7月份以1500万英镑的价格从萨索洛转会以来，他几乎没有出场过，但外界对他的评价很高，在尤文签下德里赫特后，他可能会被允许离开。据说曼联和阿森纳都在关注这名年轻球员，他已经为土耳其国家队出场10次了。

当帕里蒂奇在首都逗留时，切尔西也可能受到威胁。他们的前主帅萨里渴望得到旧部威廉和帕尔米耶里·埃莫森。

威廉已经表达了他想留在斯坦福桥的愿望，但是当他有机会在明年1月进行夏季自由转会的谈判时，这个挑战欧冠冠军的机会可能会很诱人。