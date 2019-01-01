尤文总监飞赴英国 多名球员将被卷入谈判
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据报道，尤文图斯体育总监法比奥·帕拉蒂奇已经飞往英国，在伦敦与曼联高层进行会谈。
据都灵媒体《新闻报》报道，帕拉蒂奇准备在1月份敲定一份前锋马里奥·曼朱基奇的转会合同，因为红魔希望在1月份以1300万英镑的转会费买到这名前锋。虽然帕拉蒂奇很想甩卖本赛季一场比赛都没有踢过的曼朱基奇，但他不会是唯一的讨论话题。
据说尤文图斯可能会对博格巴进行询问，因为他们正在考虑把这位法国巨星带回意大利。
与此同时，曼联可能会讨论年轻的后卫梅里赫·德米拉尔，他们将在周四晚上土耳其对阵冰岛的比赛中派人去观察他。德米拉尔今年21岁，自从7月份以1500万英镑的价格从萨索洛转会以来，他几乎没有出场过，但外界对他的评价很高，在尤文签下德里赫特后，他可能会被允许离开。据说曼联和阿森纳都在关注这名年轻球员，他已经为土耳其国家队出场10次了。
当帕里蒂奇在首都逗留时，切尔西也可能受到威胁。他们的前主帅萨里渴望得到旧部威廉和帕尔米耶里·埃莫森。
威廉已经表达了他想留在斯坦福桥的愿望，但是当他有机会在明年1月进行夏季自由转会的谈判时，这个挑战欧冠冠军的机会可能会很诱人。