尤文总监：球队进攻人手充裕 迪巴拉是出色的10号

意甲冠军喜迎冈萨罗·伊瓜因在对阵帕尔马的比赛中回归，俱乐部的体育总监认为没有必要进行更多的转会。

据尤文图斯体育总监法比奥·帕拉蒂奇透露，尤文图斯对球队的状态很满意，不会试图从意甲劲敌国米签下毛罗·伊卡尔迪。

基耶利尼的进球帮助尤文在毛里齐奥·萨里时代的第一场比赛中1-0战胜帕尔马，尽管新教练因肺炎缺席了比赛。

前国米队长伊卡尔迪被普遍认为将在今年夏天离开梅阿查，但是由于克里斯蒂亚诺·罗纳尔多、伊瓜因、曼朱基奇和迪巴拉已经在尤文图斯，帕拉蒂奇不认为他们在进攻方面需要更多的增援。

“提高我们的阵容是困难的，但是我们相信我们已经在转会窗口成功了。”帕拉蒂奇告诉意大利天空体育：“我们已经加强了我们需要加强的地方。在进攻方面，伊瓜因回来了，他是一个优秀的前锋。别忘了我们还有克里斯蒂亚诺·罗纳尔多。我们对我们的前锋非常满意。我们有一名国脚级前锋，我们的球员，如果你算上他们在职业生涯中所进的球，这些数字真的令人印象深刻。我认为这已经足够了。”

迪巴拉在帕尔马坐上替补席，萨里选择了C·罗纳尔多、伊瓜因和道格拉斯·科斯塔组成的进攻三人组。胡安·夸德拉多和费德里科·贝尔纳代斯基获得替补出场的机会，但帕拉蒂奇表示这只是一个战术决定。

“迪巴拉坐在替补席上与转会市场无关，”他断言：“他是尤文图斯的10号，一个出色的10号。我们很高兴他和我们在一起。”

与此同时，新签入的达尼洛成为了德西利奥的替补。

帕拉蒂奇试图缓解一些球迷的担忧，他们认为达尼洛是坎塞洛的备胎，坎塞洛在英格兰夏季转会窗口即将结束时转会到了曼城。

他说:“尤文图斯的球员只会因为薪水和地位的原因而离开，去非常大的俱乐部。坎塞洛表示同意。自从他在桑托斯，我们一直在追求达尼洛，然后他去了波尔图和皇家马德里。对我们来说，他和坎塞洛一样是一名重要的球员，我们认为这次操作对我们来说效果很好。我们正处在赛季的开端。不仅是萨里（执教），还有阿莱格里和孔蒂，这些刚来的球员都需要一段时间来适应（新教练）。”