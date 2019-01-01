尤文处子秀出师不利 德里赫特遭遇难堪评论

荷兰神童上周在他的俱乐部经历了一场灾难性的处子秀，但是只在一场比赛后就质疑欧洲最好的年轻球员之一却是荒谬的。

就在德里赫特代表尤文图斯在对阵那不勒斯的比赛中上演了一场可怕的处子秀后的第二天，老妇人正在考虑引进一名新的中后卫。

队长基耶利尼的长期受伤使尤文失去了一个不可替代的球队支柱，这使得他们考虑引进拜仁老将博阿滕。

费尔韦瑟的球迷和网络上的评论家们很快就把德里赫特的处子秀和博阿滕的兴趣联系起来，但他们忽略了一个事实，那就是主教练萨里本赛季一直想要至少四名中后卫。如果不能是五名的话。

当转会窗口在德里赫特的处子秀的两天后关闭时，尤文图斯已经决定不再签下另一名后卫。他们满足于与莱昂纳多·博努奇、丹尼尔·鲁加尼、梅里赫·德米拉尔一起进入新赛季，当然，还有他们在夏天从阿贾克斯得到的7500万欧元(合6800万英镑/ 8400万美元身价的德里赫特。

德里赫特是尤文图斯非常信任的球员——在最终买下他之前，尤文图斯已经跟踪了他很多年。一个糟糕的处子秀不会让这个刚刚20岁的年轻人感到困扰，因为他之前已经面临过类似的情况。

回到2017年，他成为荷兰队有史以来最年轻的正式球员，尽管他只在俱乐部级别上首发了两次。那场处子秀对当时17岁的他来说也是一场噩梦，他犯了两个巨大的错误，让保加利亚2-0大胜。

当时的主教练丹尼·布林德看够了，在中场休息时把这名少年救了出来，但荷兰足协也看够了布林德的表现，不到24小时后就解雇了他。

德里赫特在尤文图斯的首场比赛中也犯了一些不寻常的错误，他的球队在下半场与那不勒斯的比赛中丢掉了3球的领先优势，但在伤停补时阶段却意外地以4-3取胜。

在科斯塔斯·马诺拉斯和乔瓦尼·迪·洛伦佐的任意球导致的得分过程中，这名年轻球员的盯防很差，并在洛萨诺起脚射门的同时被发现只是在眼神防守。

德·里格特的表现遭到了意大利媒体的严厉批评——一致认为他是这场比赛的败笔所在。他在社交媒体上也遭到了无情的嘲笑，一些主流的挑衅账号甚至荒谬地将他称为“荷兰的菲尔·琼斯”——曼联的一位非常容易犯错的中后卫。

然而，荷兰队主教练罗纳德·科曼正确地指出，对于这位中后卫来说，这只是一个状态不佳的比赛日。

德里赫特将在周五对阵德国的比赛中获得他的第18次荷兰国家队出场机会，他将与范戴克搭档成为荷兰强大的中后卫，科曼认为他在尤文图斯没有扮演类似的角色是他处子秀失利的一个重要原因。

“为什么震惊？这也是为什么他没有打第一场比赛的问题。然后，他上场也只是因为其他人受伤了。”科曼告诉记者。

“他踢得不好。他在防守洛萨诺的时候遇到了一段困难时期。另外两个进球则不同。那是一个任意球，任意球总是很难防守的。”

“但是，是的，他并没有按照我们想要的方式踢球。今天午饭后我和他谈过了。有时候，人们认为改变很容易能被接受。”

“我还保留着我在巴塞罗那的第一场比赛的报纸。那是一场灾难。我们0 - 2输掉了比赛，每个人都在质疑我的到来。”

“但如果你现在问他们关于我的事，我敢打赌评价是完全不一样的。德里赫特今年20岁。在电视上，他们会认为球员去到了新俱乐部的这一改变是很轻松地能被适应的。”

“但我不会让他当做左边的中卫去防守。我会把莱昂纳多·博努奇放在那里。他更有经验。”

他很快就忘记了自己在荷兰的处子秀，成为了荷兰的关键球员之一。从长远来看，德·利特在尤文图斯的不稳定开局不太可能会影响到这名后卫的发展。

他来到都灵的时候给人的印象是他觉自己会慢慢融入一线队，他和萨里谈过适应新的俱乐部和新的国家的问题。

在尤文图斯的首场比赛中被留在替补席上对德里赫特来说并不令人失望。这是他所期待的，特别是在博努奇和基耶利尼已经形成可靠的防守伙伴关系的情况下。因此，社交媒体上的议论只不过是噪音。

“如果你不踢一场比赛，你在社交媒体上受到的批评不会影响到我，但我确实读过，”他告诉《电讯报》。“说实话，这让我很惊讶。”

“我的替补角色正适合一个小男孩进入欧洲顶级俱乐部的过程。”

德里赫特并不天真，他知道自己可以在各个方面提高自己的比赛水平——技术上，战术上和身体上。这是一个他喜欢的挑战，当他在尤文图斯最先进的J医疗机构接受体检时，他感到很兴奋。

“体检持续了90分钟，他们甚至检查了我的牙齿。”他告诉《电讯报》。

“对我来说，最有趣的是，他们也能看到我在身体上有多大的潜力。结果是一个积极的惊喜，因为仍然有许多未实现的潜力。”

“我宁愿听到自己还有60%的成长空间，也不愿发现自己已经拥有了90%的潜力。还有很大的改进空间。现在一切都是为了实现这种潜力。”

“如果你看看克里斯蒂亚诺·罗纳尔多和其他一些球星，他们是完美的榜样。他们是很好的例子，如果我能更好地保养自己的身体，我还能收获更多。”

回到熟悉的荷兰国家队的环境中，德里赫特将会证明他在俱乐部处子秀的表现只是昙花一现。

他很快就会恢复到最佳状态——那些仅仅因为一个糟糕的表现就抹杀这个年轻球员的人是键盘侠，仅此而已。