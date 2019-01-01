尤文图斯想甩掉伊瓜因 奈何无人问津

尤文图斯希望在夏天送走伊瓜因，但目前为止还没有收到报价。

伊瓜因是尤文图斯新主帅毛里齐奥·萨里的首选，但是斑马军团仍然渴望在这个夏天把他从俱乐部送走。

这名曾经在意甲声名显赫的前锋并没有引起其他意甲豪门的兴趣，尤文目前还没有合适的报价。

伊瓜因与尤文的合同到2021年到期，转会中国的问题一直在讨论中，但是阿根廷人不愿意在他职业生涯的这个阶段前往亚洲。

他只有31岁，相信他在欧洲还有很多可以奉献的，尽管他还没有在最近的进攻端证明这一点。

在2018-19赛季初租借到AC米兰的22场比赛中，他只进了8球。萨里在一月份把他带到切尔西，但是他在18场比赛中只打入5球。

他没有做什么来说服尤文图斯高层为什么他应该得到第二次机会。

意甲冠军尤文图斯更愿意引进另一名前锋，伊瓜因的同胞、国际米兰的毛罗·伊卡尔迪是他们的首选。

伊瓜因需要离队，以便为任何新来者腾出空间，但伊瓜因目前的交易(每个赛季价值750万欧元)在寻找买家的过程中遇到了障碍。

尤文体育主管法比奥·帕拉蒂奇肩负着未来的引援任务，除非被逼入绝境，否则他希望把伊瓜因赶出安联球场。

人们承认，阿根廷人曾经在萨里统治下繁荣昌盛，特别是在那不勒斯。

这对搭档在那不勒斯的合作很有成效，而新上任的斑马军团主帅对伊瓜因的评价足够高，在需要更多火力的时候可以把他带到斯坦福桥。

然而，尤文担心一名经验丰富的前锋会逐渐淡出球队。

在一个理想的世界里，意甲冠军和伊瓜因都将在转会截止日期到来之前重新洗牌，但在这之前还有很多工作要做。