尤文图斯主席安德里亚·阿涅利是足球界最危险的人吗?

尤文图斯主席质疑亚特兰大是否值得在冠军联赛中占有一席之地，这是一个令人担忧的信号。

安德里亚·阿涅利是欧洲俱乐部协会的主席，这无疑使他成为世界足球界最有权势的人，就连他自己也承认自己是足球世界最大的威胁。

不过阿涅利有着极为严重的问题，那就是他对一些问题的解决方案是扼杀竞争。

阿涅利是尤文图斯的主席，尤文图斯则是意甲最大的俱乐部。在最新的德勤财富足球榜中，斑马军团排名第十，在2018-19赛季创造了4.597亿欧元(4亿英镑/ 5.2亿美元)的营收。

其他球队

不过阿涅利似乎对此并不满意，因为还有其他人比他们赚得更多。

阿涅利在10月份要求尤文股东批准一笔3亿欧元(3.4亿美元/ 2.6亿英镑)的增资，之后他解释道:“与意大利的实际情况相比，这些数字似乎是巨大的，但我们的参考点是其他欧洲豪门。”

“我们可以肯定尤文图斯是意大利足坛最大的俱乐部，也是欧洲最大的俱乐部之一。”

“我们的欧战积分得到了提升，现在我们排名第五，但我们有理由考虑占据第四的位置。”

“当我们研究德国、英格兰和西班牙的重要俱乐部时，我们会发现他们的营业额大多是在4.89亿欧元和10亿欧元之间不等，而追上他们的营收则是我们的目标。”

“我们目前的人员流动水平，不包括球员的转会，大约是我2010年接任尤文图斯主席时皇马的人员流动水平。很明显，我们的增长速度已经超过了皇马，但仍然有差距，我们显然必须弥补这一差距。”

阿涅利面临的问题是如何做到这一点，因为从财政的角度来看，尤文已经在意大利成长到极限了。

斑马军团赢得了过去八个意甲冠军，但受限于意大利国内的经济形势，他们的冠军对财政增长意义不大，仅仅与巴萨、皇马和现金充沛的英超豪门差不多。对于尤文来说，真正的营收是在欧洲赛场上赚到的，因此，阿涅利现在的注意力集中在欧冠改革方面。

他希望能够确保全欧洲最富有的俱乐部每年都有机会进行对阵。他想消除“不够等级”的威胁。他还希望淘汰那些没有大量球迷的球队，因为与他们的比赛并不能吸引那么多的观众。

在上周于伦敦举行的英国《金融时报》足球商业峰会上，阿涅利阐述了他对欧冠联赛的看法，而他抨击的目标则是本赛季在联赛中取得了童话般的成功故事亚特兰大。

“我对亚特兰大非常尊重，但他们进入欧冠所凭借的是只是一个赛季的出色表现，他们并没有参加国际比赛的历史。这公正吗？”

“这让我想到了罗马，他们近年来为保持意大利的欧战积分排名做出了贡献。但只是因为经历了一个糟糕的赛季，就出局了，随之而来的是经济上的损失。我们必须保护投资和成本。”

当然，阿涅利并不是唯一一个用金钱而不是体育术语来衡量足球的人。他再次当选欧洲俱乐部协会主席不是没有原因的，他对小俱乐部的轻蔑态度得到了一些同行们的认同。

2015年2月，拉齐奥主席洛蒂托被拍到为两家小俱乐部弗罗西诺内和卡尔皮争夺意甲资格而叹息。

《共和报》援引他的话称:“如果出现没有观众的球队，两三年后我们也将变得一文不值。意甲在出售电视转安全方面做得非常棒，我们从中找到了12亿欧元。但如果弗罗西诺内、和拉蒂纳这样的球队进入了意甲，谁还会买电视转播权？他们甚至不知道弗罗西诺内在哪里！”

亚特兰大基本上是阿涅利的弗罗西诺内：一个有着随机性的俱乐部的象征。在意甲预算中排名第十三的他们进去了欧冠大排队，阿涅利对此并不感冒。

事实上，他不相信上赛季在意大利顶级联赛中排名第三的球队——排在国际米兰和AC米兰身前的亚特兰大，有资格在欧洲顶级联赛中占据一席之地。

“这样一来，亚特兰大踢高级别赛事的机会应该减小吗？我不知该如何回答。我只想说，我们只能建立一个透明的程序来做出这个决定。”

“有些球队赢得了联赛或杯赛，他们靠的是自己国家的联赛排名才获得了参赛资格。现在的重点是，如何平衡一些球队对欧洲足球的做出的的贡献以及他们单赛季的表现。”

令人鼓舞的是，阿涅利的言论立刻遭到了强烈反对。就连他们的喉舌媒体的《都灵体育报》也在头版中问道，“阿涅利，你知道自己在说什么吗？”

不过，他的观点完全不令人感到意外，因为这完全符合他在过去十年里对足球未来的表述。

一个人只是因为嫉妒亚特兰大而发表这样的言论是可以被原谅的。毕竟，亚特兰大踢得很好——不像现在的尤文图斯。

一个有趣而讽刺的事实是，为了让欧冠更具吸引力，阿涅利竟然要将这逻辑最好的球队排除在外，要知道这家俱乐部是意大利进攻火力最猛的球队。

除此之外，他们还创造了欧冠联赛的历史。在阿涅利质疑他们是否应该被限制有“更少的机会”去打高水平的比赛时，他们却接近晋级四分之一决赛了。他们已经在16强首回合的比赛中取得了胜利，占据了晋级先机，尤文图斯则没有。

但所有这些都没有抓住问题的关键，这和球场上发生的事情没有任何关系。这一切的争论都不是关于足球的，而是金融。

正如都灵主席卡伊罗在上周所说的那样：“如果我们只让少数俱乐部去参加欧战，我们就丧失了体育的精髓。事实上，足球在很久以前就开始这样做了。”

也许这一切都可以追溯到欧冠联赛的创立，当皇马在1987-88赛季被那不勒斯逼平后，欧洲精英决定改革这一赛事。

失去欧洲最大电视市场之一的冠军对赛事的主要利益相关者来说是难以承受的，于是他们开始行动起来，以避免这种事情再次发生。

1992年，欧冠联赛正式启动，为参赛选手提供了更多的比赛机会。最终，他们还废除了原本赛事最基本的原则——只有冠军才有资格参赛，实际上，这是对这张赛事名称的一种嘲讽。

尽管如此，这样的嘲讽对欧洲的精英们来说并不重要，他们都想分一杯羹。毕竟，巴塞罗那和皇家马德里不可能在同一赛季都获得冠军，所以解决办法是通过扩大名额来确保这两家俱乐部都能获得资格。

因此，在这样的背景下，阿涅利计划建立一个封闭的、NFL式的欧洲超级联赛，这将保证欧洲大陆的顶级球队既能获得参赛资格，又能参加更多比赛，这只是欧冠发展的自然下一步。阿涅利试图将他的改革建议描述削减一些不可预测性。

“将32支球队改分为四个小组，每个组八支队。小组前四出线，前六保证下赛季欧冠资格，后两名降入欧联杯。”

他打算通过这样的一种模式来达成自己的想法，确保每年都有相同的欧洲顶级豪门进入赛事。

这就意味着，其他的小球队想要获得参赛资格将越来越困难，这意味着在阿涅利对未来的展望中，即使是2016年莱斯特城的这样冠军得主也不可能在“一个伟大的赛季”后获得欧冠资格。

所以，让我们现在抓紧享受亚特兰大这样球队的比赛吧，毕竟，阿涅利这样豪门俱乐部的掌舵者们正在推动着欧冠改革。