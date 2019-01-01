尤文图斯主帅萨里确诊肺炎 联赛出席成疑

根据俱乐部的说法，在过去一周的流感之后，斑马军团主帅患上了肺炎。

尤文图斯主教练毛里齐奥·萨里被诊断出患有肺炎，意甲冠军确认了这一消息，而他在俱乐部联赛揭幕战中的状态还不得而知。

这位60岁的主帅错过了周六尤文战胜特列斯蒂纳的友谊赛，原因是他上周患上了流感。

周一，他回到了俱乐部的训练基地，但由于生病，他无法监督场上的准备工作。

俱乐部进行了进一步的检查，萨里现在已经开始接受治疗。

俱乐部在周一发布的一份声明中写道:“在观察了周末的休息之后，毛里齐奥·萨里今天来到了尤文的训练中心，在那里他协调了员工们的工作。不幸的是，由于持续不断的流感，他无法在球场上进行训练。下午晚些时候，他接受了进一步的检查，证实他患有肺炎，医生已经为他开出了具体的治疗方案。教练已授权俱乐部通报他的健康状况。”

在离开切尔西后，萨里即将开始他在斑马军团的第一个赛季。他在斯坦福桥度过了一个赛季，在英超联赛中获得了第三名的成绩，并参加了联赛杯决赛，在欧罗巴联赛中取得了冠军。

这名前那不勒斯主帅希望延续尤文前教练孔蒂和阿莱格里的成功，他们已经为俱乐部赢得了过去8个意甲冠军。

在上赛季带领切尔西夺得欧联杯冠军后，尤文希望萨里能够在本赛季将欧洲大陆的成功转化为自己的成功，因为这支意甲冠军球队自1996年以来就没有获得过欧冠冠军，尽管在阿莱格里的带领下曾两次闯入欧冠决赛。

尤文将在周六客场挑战帕尔马，开始他们的意甲之旅。目前还不清楚萨里是否能够在塔尔迪尼执教球队。

在帕尔马的比赛之后，尤文将回到主场迎战萨里的老东家那不勒斯。